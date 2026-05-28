HONG KONG, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ViaBTC Group, proveedor líder mundial de infraestructura blockchain, ha dado a conocer hoy el lanzamiento de su campaña del décimo aniversario, un hito importante desde su fundación en 2016. La campaña es una celebración de diez años de desarrollo continuo, servicio fiable y compromiso a largo plazo con mineros, operadores y usuarios de criptomonedas en todo el mundo.

ViaBTC lanza la campaña "Prueba de Década" para celebrar su décimo aniversario (PRNewsfoto/ViaBTC Group)

El tema "Prueba de Década" se inspira en el lenguaje del consenso blockchain, como la Prueba de Trabajo y la Prueba de Participación. El día 5 de junio de 2016, ViaBTC lanzó de modo oficial su servicio de pool de minería, iniciando un camino que desde entonces ha crecido hasta atender a 2 millones de usuarios en más de 150 países y regiones. Durante la última década, ViaBTC ha mantenido su pool de minería de Bitcoin funcionando continuamente sin interrupciones del servicio y ha mantenido una de las tasas de bloques huérfanos más bajas de la industria, lo que ayuda a reducir las pérdidas de bloques inválidos y a proteger mejor las ganancias de los mineros.

ViaBTC Pool se ha posicionado consistentemente entre los mejores pools de minería de Bitcoin del mundo por tasa de hash y actualmente ostenta el primer puesto global en minería combinada de LTC/DOGE, minería de ZEC y minería de BCH. Admite más de diez criptomonedas PoW importantes, proporcionando servicios de minería seguros, estables y eficientes en todo el mundo.

Aparte de la minería, ViaBTC Group ha desarrollado un ecosistema más amplio, liderado por CoinEx, su plataforma global de intercambio de criptomonedas, que ofrece operaciones seguras, monederos multicadena y gestión integrada de criptoactivos en más de 200 países y regiones. Al vincular la minería, el comercio, el almacenamiento y los servicios de activos, ofrece una experiencia criptográfica integral y sin interrupciones.

"Para ViaBTC, la confianza se basa en entregas consistentes, ganancias transparentes, liquidaciones justas y sistemas estables. Al comenzar nuestra próxima década, mantendremos este compromiso dentro de un ecosistema más amplio y continuaremos construyendo la infraestructura en la que la industria blockchain pueda confiar", afirmó Haipo Yang, fundador y consejero delegado de ViaBTC Group.

Durante la campaña "Prueba de Década", ViaBTC va a lanzar una serie de iniciativas de aniversario para usuarios y socios de todo el mundo, incluyendo celebraciones comunitarias en mercados clave y una campaña con un premio acumulado de 100.000 dólares que comenzará el 2 de junio de 2026.

Acerca de ViaBTC Group

Fundado por Haipo Yang en mayo de 2016, ViaBTC Group es un proveedor líder de infraestructura blockchain con un ecosistema que abarca ViaBTC Pool, CoinEx Exchange, CoinEx Wallet y ViaBTC Capital. Ofrece servicios de criptomonedas integrales para minería, trading, gestión de activos y capital riesgo, y actualmente ocupa el primer puesto en minería combinada de LTC/DOGE, con más de 2 millones de usuarios en todo el mundo. Visite https://www.viabtc.com/ para obtener más información.

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FUENTE ViaBTC Group