VICHY LABORATOIRES ASSINA COM O JOGADOR DE FUTEBOL DO PSG, VITINHA, COMO EMBAIXADOR GLOBAL DA MARCA

PARIS, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Vichy Laboratoires, líder em dermocosmética recomendada por mais de 80 mil dermatologistas em todo o mundo, anuncia o internacional português e meio-campista do Paris Saint-Germain, Vítor Machado Ferreira, conhecido como Vitinha, como seu novo embaixador global da marca.

Vitinha será a atração principal das próximas campanhas da Vichy Dercos Anti-Caspa, Dercos Anti-Perda de Cabelo e uma nova linha de Desodorantes Vichy, refletindo o compromisso da marca com soluções dermatológicas de alto desempenho.

Vitinha for Vichy Dercos by Nelson Coulhon Rosier Vitinha for Vichy Dercos by Baard Lunde

Essa parceria marca um passo estratégico para a Vichy, pois fortalece sua presença no espaço integrado de saúde, destacando a conexão entre desempenho físico, recuperação e cuidados dermatológicos. Ao fazer parceria com uma atleta como Vitinha, que está no topo de seu jogo e é conhecido por sua resiliência e inteligência tática, Vichy reforça sua crença de que a saúde e o desempenho a longo prazo são melhor abordados de forma holística.

Vitinha foi selecionado tanto por sua conexão autêntica com Vichy quanto por sua relevância dentro e fora do campo. Como atleta profissional exposto a treinamento intenso, suor e estressores ambientais e mentais, ele experimentou sua parcela justa de preocupações com o couro cabeludo e recorreu aos Laboratórios Vichy para obter ajuda. Sua experiência pessoal o torna um defensor convincente da eficácia liderada pela ciência pela qual Vichy é conhecido.

Comentando sobre a parceria, Vitinha disse: "Estou incrivelmente orgulhosa de me juntar aos Laboratórios Vichy. Como jogador de futebol profissional, o desempenho e a atenção aos detalhes fazem parte do meu dia a dia. Encontrar uma solução que funcione sob as pressões da minha carreira foi um divisor de águas, e estou animado para trabalhar com uma marca que combina ciência e desempenho."

Jamel Boutiba, presidente global da marca Vichy Laboratoires, acrescentou: "Vitinha incorpora uma geração focada em saúde, desempenho e longevidade. Ele é altamente talentoso e autenticamente relacionável, tornando-o um parceiro forte para destacar a importância da saúde do couro cabeludo, da pele e dos cabelos."

A Vitinha construiu uma reputação como um dos talentos mais emocionantes do futebol, subindo através do FC Porto antes de se tornar um jogador-chave para o PSG e para a seleção portuguesa. E com um número crescente de seguidores globais de mais de 4,5 milhões, a Vitinha ajudará a Vichy a envolver uma nova geração de consumidores do sexo masculino interessados em um autocuidado eficaz e liderado por especialistas.

Sobre a Vichy Laboratoires

Fundada em 1931 pelo Dr. Haller no Centro Térmico de Vichy, na França, a Vichy Laboratoires foi pioneira no campo de dermocosméticos, preenchendo a lacuna entre saúde e beleza. Essa herança fundamental ressoa em nossa assinatura duradoura: "A saúde é vital. Comece pela sua pele", uma afirmação que resume perfeitamente nossa crença de que a beleza começa com a saúde da sua pele. Apoiada por ciência avançada, experiência dermatológica e estudos clínicos, a Vichy desenvolve soluções para a pele, couro cabeludo e cabelo baseadas nos princípios da saúde integrativa. Essa abordagem científica se traduz em um ecossistema abrangente de cuidados dermatológicos: da beleza tópica e oral à tecnologia em saúde e soluções auxiliares especializadas a procedimentos estéticos. Mais do que nunca, procuramos preservar e impulsionar o capital da beleza em todas as fases da vida. Recomendado por 80.000 dermatologistas em todo o mundo, o Vichy Laboratoires é a segunda marca mais recomendada por dermatologistas em todo o mundo e a marca número1 de anticaspa recomendada por dermatologistas.

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FONTE Vichy Laboratoires