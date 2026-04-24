VICHY LABORATOIRES ASSINA COM O JOGADOR DE FUTEBOL DO PSG, VITINHA, COMO EMBAIXADOR GLOBAL DA MARCA
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24 abr, 2026, 14:00 GMT
PARIS, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Vichy Laboratoires, líder em dermocosmética recomendada por mais de 80 mil dermatologistas em todo o mundo, anuncia o internacional português e meio-campista do Paris Saint-Germain, Vítor Machado Ferreira, conhecido como Vitinha, como seu novo embaixador global da marca.
Vitinha será a atração principal das próximas campanhas da Vichy Dercos Anti-Caspa, Dercos Anti-Perda de Cabelo e uma nova linha de Desodorantes Vichy, refletindo o compromisso da marca com soluções dermatológicas de alto desempenho.
Essa parceria marca um passo estratégico para a Vichy, pois fortalece sua presença no espaço integrado de saúde, destacando a conexão entre desempenho físico, recuperação e cuidados dermatológicos. Ao fazer parceria com uma atleta como Vitinha, que está no topo de seu jogo e é conhecido por sua resiliência e inteligência tática, Vichy reforça sua crença de que a saúde e o desempenho a longo prazo são melhor abordados de forma holística.
Vitinha foi selecionado tanto por sua conexão autêntica com Vichy quanto por sua relevância dentro e fora do campo. Como atleta profissional exposto a treinamento intenso, suor e estressores ambientais e mentais, ele experimentou sua parcela justa de preocupações com o couro cabeludo e recorreu aos Laboratórios Vichy para obter ajuda. Sua experiência pessoal o torna um defensor convincente da eficácia liderada pela ciência pela qual Vichy é conhecido.
Comentando sobre a parceria, Vitinha disse: "Estou incrivelmente orgulhosa de me juntar aos Laboratórios Vichy. Como jogador de futebol profissional, o desempenho e a atenção aos detalhes fazem parte do meu dia a dia. Encontrar uma solução que funcione sob as pressões da minha carreira foi um divisor de águas, e estou animado para trabalhar com uma marca que combina ciência e desempenho."
Jamel Boutiba, presidente global da marca Vichy Laboratoires, acrescentou: "Vitinha incorpora uma geração focada em saúde, desempenho e longevidade. Ele é altamente talentoso e autenticamente relacionável, tornando-o um parceiro forte para destacar a importância da saúde do couro cabeludo, da pele e dos cabelos."
A Vitinha construiu uma reputação como um dos talentos mais emocionantes do futebol, subindo através do FC Porto antes de se tornar um jogador-chave para o PSG e para a seleção portuguesa. E com um número crescente de seguidores globais de mais de 4,5 milhões, a Vitinha ajudará a Vichy a envolver uma nova geração de consumidores do sexo masculino interessados em um autocuidado eficaz e liderado por especialistas.
Sobre a Vichy Laboratoires
Fundada em 1931 pelo Dr. Haller no Centro Térmico de Vichy, na França, a Vichy Laboratoires foi pioneira no campo de dermocosméticos, preenchendo a lacuna entre saúde e beleza. Essa herança fundamental ressoa em nossa assinatura duradoura: "A saúde é vital. Comece pela sua pele", uma afirmação que resume perfeitamente nossa crença de que a beleza começa com a saúde da sua pele. Apoiada por ciência avançada, experiência dermatológica e estudos clínicos, a Vichy desenvolve soluções para a pele, couro cabeludo e cabelo baseadas nos princípios da saúde integrativa. Essa abordagem científica se traduz em um ecossistema abrangente de cuidados dermatológicos: da beleza tópica e oral à tecnologia em saúde e soluções auxiliares especializadas a procedimentos estéticos. Mais do que nunca, procuramos preservar e impulsionar o capital da beleza em todas as fases da vida. Recomendado por 80.000 dermatologistas em todo o mundo, o Vichy Laboratoires é a segunda marca mais recomendada por dermatologistas em todo o mundo e a marca número1 de anticaspa recomendada por dermatologistas.
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FONTE Vichy Laboratoires
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