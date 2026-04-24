Vichy Laboratoires selecciona al futbolista del PSG Vitinha como Embajador Mundial de la Marca

PARIS, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Vichy Laboratoires, líder en dermocosmética recomendada por más de 80.000 dermatólogos en todo el mundo, anuncia al internacional portugués y centrocampista del Paris Saint-Germain, Vítor Machado Ferreira, conocido como Vitinha, como su nuevo Embajador Global de Marca.

Vitinha protagonizará las próximas campañas de Vichy Dercos Anticaspa, Dercos Anticaída y una nueva línea de desodorantes Vichy, reflejando el compromiso de la marca con soluciones dermatológicas de alto rendimiento.

Vitinha for Vichy Dercos by Nelson Coulhon Rosier Vitinha for Vichy Dercos by Baard Lunde

Esta alianza representa un paso estratégico para Vichy, ya que fortalece su presencia en el ámbito de la salud integral, destacando la conexión entre el rendimiento físico, la recuperación y el cuidado dermatológico. Al asociarse con un atleta como Vitinha, en la cima de su carrera y reconocido por su resistencia e inteligencia táctica, Vichy refuerza su convicción de que la salud y el rendimiento a largo plazo se abordan mejor de forma holística.

Vitinha fue seleccionado tanto por su auténtica conexión con Vichy como por su relevancia dentro y fuera del campo. Como atleta profesional expuesto a entrenamientos intensos, sudor y factores de estrés ambientales y mentales, ha experimentado diversos problemas en el cuero cabelludo y recurrió a Vichy Laboratoires en busca de ayuda. Su experiencia personal lo convierte en un defensor convincente de la eficacia científica por la que Vichy es reconocida.

Al comentar sobre la colaboración, Vitinha dijo: "Estoy increíblemente orgulloso de unirme a Vichy Laboratoires. Como futbolista profesional, el rendimiento y la atención al detalle son parte de mi día a día. Encontrar una solución que funcione bajo la presión de mi carrera fue un punto de inflexión, y estoy emocionado de trabajar con una marca que combina ciencia y rendimiento".

Jamel Boutiba, presidente Global de Marca de Vichy Laboratoires, agregó: "Vitinha representa a una generación centrada en la salud, el rendimiento y la longevidad. Es sumamente talentoso y auténtico, lo que lo convierte en un socio ideal para destacar la importancia de la salud del cuero cabelludo, la piel y el cabello".

Vitinha se ha labrado una reputación como uno de los talentos más prometedores del fútbol, tras formarse en el FC Porto antes de convertirse en una pieza clave del PSG y de la selección portuguesa. Con una creciente base de seguidores a nivel mundial que supera los 4,5 millones, Vitinha ayudará a Vichy a conectar con una nueva generación de consumidores masculinos interesados en el cuidado personal eficaz y con el respaldo de expertos.

Acerca de Vichy Laboratoires

Fundada en 1931 por el Dr. Haller en el Centro Termal de Vichy, en Francia, Vichy Laboratoires fue pionera en el campo de la dermocosmética, uniendo salud y belleza. Este legado fundamental se refleja en nuestro lema: 'La salud es vital. Empieza por tu piel', una declaración que resume a la perfección nuestra convicción de que la belleza comienza con la salud de la piel. Respaldados por ciencia avanzada, experiencia dermatológica y estudios clínicos, Vichy desarrolla soluciones para la piel, el cuero cabelludo y el cabello basadas en los principios de la salud integral. Este enfoque científico se traduce en un ecosistema completo de cuidado dermatológico: desde belleza tópica y oral hasta tecnología para la salud y soluciones complementarias expertas para procedimientos estéticos. Más que nunca, buscamos preservar y potenciar la belleza en cada etapa de la vida. Recomendada por 80.000 dermatólogos en todo el mundo, Vichy Laboratoires es la segunda marca más recomendada por dermatólogos a nivel mundial y la marca anticaspa número uno recomendada por dermatólogos.