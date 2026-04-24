비쉬 라보라토리스, PSG 축구선수 비티냐를 글로벌 브랜드 앰버서더로 선임

파리, 2026년 4월 24일 /PRNewswire/ -- 전 세계 8만 명 이상의 피부과 의사가 추천하는 더모코스메틱 분야의 리더 비쉬 라보라토리스(Vichy Laboratoires)가 포르투갈 국가대표 축구선수이자 파리 생제르맹(Paris Saint-Germain, PSG) 소속의 비토르 마샤두 페헤이라(Vítor Machado Ferreira), 즉 비티냐(Vitinha)를 새로운 글로벌 브랜드 앰버서더로 선임한다고 발표했다.

비티냐는 비쉬 데르코스 안티 댄드러프(Vichy Dercos Anti-Dandruff), 데르코스 안티 헤어 로스(Dercos Anti-Hair Loss), 그리고 새로운 비쉬 데오도란트 라인의 향후 캠페인을 이끌며, 고성능 피부과학적 솔루션에 대한 브랜드의 헌신을 반영한다.

Vitinha for Vichy Dercos by Nelson Coulhon Rosier Vitinha for Vichy Dercos by Baard Lunde

이번 파트너십은 비쉬가 통합 건강 분야에서의 입지를 강화하며 신체 퍼포먼스, 회복 및 피부과학적 케어 간의 연결성을 강조하는 전략적 행보다. 최고의 기량을 발휘하며 회복력과 전술적 지능으로 명성을 얻은 비티냐 같은 선수와 파트너십을 맺음으로써, 비쉬는 장기적인 건강과 퍼포먼스는 총체적으로 접근하는 것이 최선이라는 믿음을 강화한다.

비티냐는 비쉬와의 진정성 있는 연결성과 경기장 안팎에서의 영향력을 인정받아 선발되었다. 그는 강도 높은 훈련, 땀, 환경적 및 정신적 스트레스 요인에 노출되는 프로 선수로서 두피 고민을 직접 겪었으며, 해결책을 위해 비쉬 라보라토리스를 찾았다. 그의 개인적인 경험은 그를 비쉬가 명성을 얻고 있는 과학 기반 효능의 설득력 있는 옹호자로 만들어 준다.

이번 파트너십에 대해 비티냐는 다음과 같이 말했다. "비쉬 라보라토리스에 합류하게 되어 매우 자랑스럽다. 프로 축구 선수로서 퍼포먼스와 세부적인 것에 대한 주의는 나의 일상이다. 커리어의 압박 속에서도 효과가 있는 솔루션을 찾은 것은 큰 변화였으며, 과학과 퍼포먼스를 결합한 브랜드와 함께 일하게 되어 기쁘다."

비쉬 라보라토리스의 자멜 부티바(Jamel Boutiba) 글로벌 브랜드 사장은 다음과 같이 덧붙였다. "비티냐는 건강, 퍼포먼스, 그리고 장수에 집중하는 세대를 구현한다. 그는 재능이 뛰어나면서도 진정성 있게 공감을 끌어내 두피, 피부 및 모발 건강의 중요성을 강조하기 위한 강력한 파트너다."

비티냐는 FC 포르투(FC Porto)를 거쳐 PSG의 핵심 선수이자 포르투갈 국가대표로 성장하며 축구계에서 가장 기대되는 재능 중 한 명으로 명성을 쌓았다. 450만 명 이상의 글로벌 팔로워를 보유한 비티냐는 비쉬가 효과적이고 전문가 중심의 셀프 케어에 관심 있는 새로운 세대의 남성 소비자들을 사로잡는 데 도움을 줄 것이다.

비쉬 라보라토리스 소개

1931년 프랑스 비쉬 온천 센터(Vichy Thermal Center)에서 알레(Haller) 박사가 설립한 비쉬 라보라토리스는 건강과 뷰티 사이의 간극을 연결함으로써 더모코스메틱 분야를 개척했다. 이 근본적인 유산은 비쉬의 지속적인 시그니처인 '건강은 필수입니다. 당신의 피부에서부터 시작하세요(Health is vital. Start with your skin)'에 공명하며, 이는 뷰티가 피부 건강에서 시작된다는 믿음을 완벽하게 요약한다. 첨단 과학, 피부과학적 전문성, 임상 연구를 바탕으로 비쉬는 통합 건강의 원칙에 뿌리를 둔 피부, 두피 및 모발 솔루션을 개발한다. 이러한 과학적 접근 방식은 외용 및 내복 뷰티에서 헬스 테크, 전문가 보조 솔루션에서 미용 시술에 이르기까지 포괄적인 피부과학적 케어 생태계로 구현된다. 그 어느 때보다 우리는 모든 생애 단계에서 뷰티 자본을 보존하고 강화하고자 한다. 전 세계 8만 명의 피부과 의사가 추천하는 비쉬 라보라토리스는 전 세계 피부과 의사들이 두 번째로 많이 추천하는 브랜드이자 피부과 의사가 가장 많이 추천하는 비듬 방지 브랜드 1위다.

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로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2961752/Vichy_Laboratoires_Logo.jpg

SOURCE Vichy Laboratoires