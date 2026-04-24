VICHY LABORATOIRES NOMME LE FOOTBALLEUR DU PSG VITINHA AMBASSADEUR MONDIAL DE LA MARQUE

PARIS, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- Vichy Laboratoires, leader de la dermocosmétique recommandé par plus de 80 000 dermatologues dans le monde, annonce que le milieu de terrain international portugais du Paris Saint-Germain, Vítor Machado Ferreira, connu sous le nom de Vitinha, est le nouvel ambassadeur mondial de la marque.

Vitinha sera la tête d'affiche des prochaines campagnes de Vichy Dercos Anti-Pelliculaire, Dercos Anti-Chute, et d'une nouvelle ligne de déodorants Vichy, reflétant l'engagement de la marque en faveur de solutions dermatologiques de haute performance.

Vitinha for Vichy Dercos by Nelson Coulhon Rosier Vitinha for Vichy Dercos by Baard Lunde

Ce partenariat marque une étape stratégique pour Vichy qui renforce sa présence dans le domaine de la santé intégrée, en mettant en évidence le lien entre la performance physique, la récupération et les soins dermatologiques. En s'associant à un athlète comme Vitinha, au sommet de son art et réputé pour sa résistance et son intelligence tactique, Vichy renforce sa conviction que la meilleure façon d'aborder la santé et la performance à long terme est d'adopter une approche holistique.

Vitinha a été choisi à la fois pour son lien authentique avec Vichy et pour sa pertinence sur et en dehors du terrain. En tant qu'athlète professionnel exposé à un entraînement intense, à la sueur et à des facteurs de stress environnementaux et mentaux, il a connu sa part de problèmes de cuir chevelu et s'est tourné vers les Laboratoires Vichy pour obtenir de l'aide. Son expérience personnelle fait de lui un défenseur convaincant de l'efficacité scientifique qui fait la renommée de Vichy.

A propos de ce partenariat, Vitinha a déclaré : "Je suis incroyablement fière de rejoindre les Laboratoires Vichy. En tant que footballeur professionnel, la performance et le souci du détail font partie de mon quotidien. Trouver une solution qui fonctionne sous la pression de ma carrière a changé la donne, et je suis ravie de travailler avec une marque qui allie science et performance".

Jamel Boutiba, Global Brand President de Vichy Laboratoires, a ajouté : "Vitinha incarne une génération axée sur la santé, la performance et la longévité. Il est à la fois très talentueux et authentiquement racontable, ce qui fait de lui un partenaire de choix pour souligner l'importance de la santé du cuir chevelu, de la peau et des cheveux".

Vitinha s'est forgé une réputation de talent parmi les plus excitants du football, en passant par le FC Porto avant de devenir un joueur clé du PSG et de l'équipe nationale portugaise. Avec plus de 4,5 millions d'adeptes dans le monde, Vitinha aidera Vichy à attirer une nouvelle génération de consommateurs masculins intéressés par des soins efficaces prodigués par des experts.

À propos des Laboratoires Vichy

Fondés en 1931 par le Dr Haller au Centre thermal de Vichy en France, les Laboratoires Vichy ont été les pionniers de la dermocosmétique en comblant le fossé entre la santé et la beauté. Cet héritage fondateur résonne dans notre signature durable : "La santé est vitale. Commencez par votre peau", une déclaration qui résume parfaitement notre conviction que la beauté commence par la santé de votre peau. S'appuyant sur une science de pointe, une expertise dermatologique et des études cliniques, Vichy développe des solutions pour la peau, le cuir chevelu et les cheveux fondées sur les principes de la santé intégrative. Cette approche scientifique se traduit par un écosystème complet de soins dermatologiques : de la beauté topique et orale aux technologies de la santé et aux solutions d'appoint expertes pour les procédures esthétiques. Plus que jamais, nous cherchons à préserver et à renforcer le capital beauté à chaque étape de la vie. Recommandée par 80 000 dermatologues dans le monde, Vichy Laboratoires est la deuxième marque la plus recommandée par les dermatologues dans le monde et la première marque antipelliculaire recommandée par les dermatologues.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2963177/Vichy_Laboratoires_Photo_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2963176/Vichy_Laboratoires_Photo_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2961752/Vichy_Laboratoires_Logo.jpg