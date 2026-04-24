PARIS, 24. April 2026 /PRNewswire/ -- Vichy Laboratoires, ein führender Anbieter von Dermokosmetika, der von mehr als 80.000 Dermatologen weltweit empfohlen wird, gibt den portugiesischen Nationalspieler und Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain, Vítor Machado Ferreira, bekannt als Vitinha, als neuen globalen Markenbotschafter bekannt.

Vitinha wird die kommenden Kampagnen für Vichy Dercos Anti-Schuppen, Dercos Anti-Haarausfall und eine neue Linie von Vichy Deodorants anführen und damit das Engagement der Marke für leistungsstarke dermatologische Lösungen widerspiegeln.

Vitinha for Vichy Dercos by Nelson Coulhon Rosier Vitinha for Vichy Dercos by Baard Lunde

Diese Partnerschaft ist ein strategischer Schritt für Vichy, um seine Präsenz im Bereich der integrierten Gesundheit zu verstärken und die Verbindung zwischen körperlicher Leistung, Erholung und dermatologischer Pflege zu betonen. Durch die Partnerschaft mit einem Athleten wie Vitinha, der zu den Besten seines Fachs gehört und für seine Belastbarkeit und taktische Intelligenz bekannt ist, bekräftigt Vichy seine Überzeugung, dass langfristige Gesundheit und Leistung am besten ganzheitlich betrachtet werden.

Vitinha wurde sowohl wegen seiner authentischen Verbindung zu Vichy als auch wegen seiner Bedeutung auf und neben dem Spielfeld ausgewählt. Als Profi-Sportler, der intensivem Training, Schweiß sowie Umwelt- und mentalen Stressfaktoren ausgesetzt ist, hat er seinen Anteil an Kopfhautproblemen erlebt und sich an Vichy Laboratoires gewandt. Seine persönlichen Erfahrungen machen ihn zu einem überzeugenden Fürsprecher für die wissenschaftlich fundierte Wirksamkeit, für die Vichy bekannt ist.

Vitinha kommentierte die Partnerschaft wie folgt: "Ich bin unglaublich stolz, bei Vichy Laboratoires einzusteigen. Als Profifußballer gehören Leistung und Liebe zum Detail zu meinem täglichen Leben. Eine Lösung zu finden, die unter dem Druck meiner Karriere funktioniert, war ein Wendepunkt, und ich freue mich, mit einer Marke zu arbeiten, die Wissenschaft und Leistung verbindet."

Jamel Boutiba, Global Brand President von Vichy Laboratoires, fügt hinzu: "Vitinha verkörpert eine Generation, die sich auf Gesundheit, Leistung und Langlebigkeit konzentriert. Er ist sowohl hochtalentiert als auch authentisch, was ihn zu einem starken Partner macht, um die Bedeutung der Gesundheit von Kopfhaut, Haut und Haar hervorzuheben."

Vitinha hat sich einen Ruf als eines der aufregendsten Talente des Fußballs erworben. Er stieg beim FC Porto auf, bevor er zu einem Schlüsselspieler für PSG und die portugiesische Nationalmannschaft wurde. Und mit einer weltweit wachsenden Fangemeinde von mehr als 4,5 Millionen Menschen wird Vitinha Vichy dabei helfen, eine neue Generation von männlichen Verbrauchern anzusprechen, die an effektiver, von Experten geleiteter Selbstpflege interessiert sind.

Über Vichy Laboratoires

Vichy Laboratoires wurde 1931 von Dr. Haller im Thermalzentrum von Vichy in Frankreich gegründet und leistete Pionierarbeit im Bereich der Dermokosmetik, indem es die Kluft zwischen Gesundheit und Schönheit überbrückte. Dieses grundlegende Erbe findet seinen Widerhall in unserer dauerhaften Signatur: "Gesundheit ist lebenswichtig. Beginnen Sie mit Ihrer Haut" - eine Aussage, die unsere Überzeugung, dass Schönheit mit der Gesundheit Ihrer Haut beginnt, perfekt auf den Punkt bringt. Gestützt auf fortschrittliche Wissenschaft, dermatologisches Fachwissen und klinische Studien entwickelt Vichy Lösungen für Haut, Kopfhaut und Haar, die auf den Prinzipien der integrativen Gesundheit beruhen. Dieser wissenschaftliche Ansatz führt zu einem umfassenden Ökosystem der dermatologischen Pflege: von der aktuellen und oralen Schönheitspflege bis hin zu Gesundheitstechnologien und fachkundigen Zusatzlösungen für ästhetische Verfahren. Mehr denn je sind wir bestrebt, das Kapital der Schönheit in jeder Lebensphase zu erhalten und zu fördern. Vichy Laboratoires wird von 80.000 Dermatologen weltweit empfohlen und ist die am zweithäufigsten von Dermatologen empfohlene Marke weltweit und die von Dermatologen empfohlene Anti-Schuppen-Marke Nr. 1.

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