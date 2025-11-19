VIK NO CHILE É ELEITA A NO.1 NA LISTA THE WORLD'S 50 BEST VINEYARDS 2025
Notícias fornecidas por50 Best
19 nov, 2025, 11:16 GMT
- Vik (No.1) em Millahue, Chile, foi eleita a The World's Best Vineyard 2025, patrocinada pela Resy & Tock, e The Best Vineyard in South America
- O ranking inclui vinículas de 15 destinos em seis continentes e 11 novas entradas
- Aperture Cellars (No.14) em Sonoma, EUA, ganha o Highest New Entry Award
- O Highest Climber Award, patrocinado pela Jack's Creek, vai para Klein Constantia Wine Estate (No.6), Western Cape, África do Sul, também premiada como The Best Vineyard in Africa
MARGARET RIVER, Austrália, 19 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A lista The World's 50 Best Vineyards 2025 foi revelada em uma cerimônia de premiação em Margaret River, Austrália Ocidental, com Vik (No.1), Millahue, Chile, nomeado The World's Best Vineyard 2025, patrocinado pela Resy & Tock.
Para ver a lista completa de 1-50, clique aqui .
Vik sucede ao vencedor de 2024, Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal , em Rioja, Espanha, agora parte do Hall of Fame.
Em No.2 na lista de 2024, Vik é uma vinícola pioneira e um hotel de luxo que se estende por uma reserva natural de 4.450 hectares, com 327 hectares de vinhedos plantados em 12 microclimas distintos. A vinícola combina viticultura sustentável com uma arquitetura impressionante.
Schloss Johannisberg (No.2), Rheingau, Alemanha, é considerada The Best Vineyard in Europe, famosa por ser a primeira vinícola Riesling do mundo, com mais de 1.200 anos de tradição na produção de vinhos. Bodegas Ysios em Rioja, Espanha, ocupa o No.3.
William Drew, diretor de conteúdo do The World's 50 Best Vineyards, comenta: "Estamos muito felizes em anunciar o The World's 50 Best Vineyards 2025 e homenagear Vik como The World's Best Vineyard. A lista deste ano destaca a diversidade e a inovação das vinícolas que moldam o cenário vinícola global."
A Klein Constantia Wine Estate (No.6), na província do Cabo Ocidental, na África do Sul, foi nomeada a The Best Vineyard in Africa e recebeu o Highest Climber Award, patrocinado pela Jack's Creek, subindo 35 posições desde 2024.
The Best Vineyard in North America é a Jordan Vineyard & Winery, em Alexander Valley, EUA (No.13), famosa por suas experiências imersivas entre colinas onduladas, olivais e vinhedos sustentáveis. 98Wines, Yamanashi, Japão, ganha o prêmio de The Best Vineyard in Asia (No.20), oferecendo uma experiência multissensorial com vista para o Monte Fuji.
O prêmio de The Best Vineyard in Australasia foi concedido à Cloudy Bay Vineyards, Marlborough, Nova Zelândia (No.26), uma nova entrada na lista, enquanto a Aperture Cellars, Sonoma, EUA, ganhou o prêmio de Highest New Entry Award (No.14).
Central de mídia:
https://mediacentre.theworlds50best.com
PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2823068/50_Best_Vineyards_2025.pdf
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823067/50_Best_Vineyards_2025.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2804543/5609950/50_Best_Vineyards_2025_Logo.jpg
FONTE 50 Best
Partilhar este artigo