VIK, AU CHILI, EST NOMMÉ NO.1 AU CLASSEMENT THE WORLD'S 50 BEST VINEYARDS 2025

MARGARET RIVER, Australie, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le classement The World's 50 Best Vineyards 2025 vient d'être dévoilé lors d'une cérémonie de remise des prix à Margaret River, en Australie occidentale, et Vik (No.1), Millahue, Chili, a été nommé The World's Best Vineyard 2025, sponsorisé par Resy & Tock.

La liste complète 1-50 est disponible ici.

Vik succède au lauréat de 2024, Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal dans la Rioja, en Espagne, qui fait désormais partie du Hall of Fame.

No.2 de la liste 2024, Vik est un domaine viticole et un hôtel de luxe pionnier qui s'étend sur une réserve naturelle de 4 450 hectares, avec 327 hectares de vignobles plantés dans 12 microclimats distincts. Le vignoble allie une viticulture durable à une architecture d'exception.

Schloss Johannisberg (No.2), Rheingau, Allemagne, a été désigné The Best Vineyard in Europe, étant réputé pour être le premier vignoble de Riesling au monde, avec plus de 1 200 ans d'héritage viticole. Bodegas Ysios, dans la Rioja, en Espagne, est classé No.3.

William Drew, Directeur du Contenu pour The World's 50 Best Vineyards, commente : « Nous sommes ravis d'annoncer le classement The World's 50 Best Vineyards 2025 et de reconnaître Vik comme The World's Best Vineyard. La liste de cette année met en évidence la diversité et l'innovation des vignobles qui façonnent la scène viticole mondiale ».

Klein Constantia Wine Estate (No.6), Western Cape, Afrique du Sud, est nommé The Best Vineyard in Africa et reçoit le Highest Climber Award, sponsorisé par Jack's Creek, avec une progression de 35 places depuis 2024.

The Best Vineyard in North America est décerné à Jordan Vineyard & Winery, Alexander Valley, États-Unis (No.13), réputé pour ses expériences immersives entre collines ondulantes, oliveraies et viticulture écologique. 98Wines, Yamanashi, Japon, remporte le prix The Best Vineyard in Asia (No.20), offrant une expérience multisensorielle du vignoble avec vue sur le mont Fuji.

The Best Vineyard in Australasia est décerné à Cloudy Bay Vineyards, Marlborough, Nouvelle-Zélande (No.26), un nouveau venu au palmarès, tandis qu'Aperture Cellars, Sonoma, États-Unis, remporte le Highest New Entry Award (No.14).

