VIK, EN CHILE, ES NOMBRADO VIÑEDO NO.1 EN LA LISTA THE WORLD'S 50 BEST VINEYARDS 2025

MARGARET RIVER, Australia, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La lista de The World's 50 Best Vineyards 2025 se presentó en una ceremonia de premiaciones realizada en Margaret River, Australia Occidental, en la que Vik (No.1), Millahue, Chile, fue nombrado The World's Best Vineyard 2025, patrocinado por Resy & Tock.

Para ver la lista completa 1-50, haga clic aquí.

Vik sucedió al Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal en Rioja, España, ganador en 2024 y actual miembro del Hall of Fame.

Con una bodega pionera y un hotel de lujo ubicados en una reserva natural de 4.450 hectáreas, con 327 hectáreas de viñedos que se extienden por 12 microclimas distintos, Vik ocupó el puesto No.2 en la lista de 2024. La bodega combina la viticultura sostenible con una impresionante arquitectura.

Schloss Johannisberg (No.2), Rheingau, Alemania, fue nombrado The Best Vineyard in Europe, reconocido por ser la primera bodega de Riesling, con un legado vinícola de más de 1.200 años. Bodegas Ysios en La Rioja, España ocupó el puesto No.3.

William Drew, director de contenido de The World's 50 Best Vineyards, comentó: "Estamos emocionados de anunciar a los ganadores de The World's 50 Best Vineyards 2025 y homenajear al Vik como The World's Best Vineyard. La lista de este año resalta la diversidad y la innovación de los viñedos que definen el panorama vinícola mundial".

Klein Constantia Wine Estate (No.6), Cabo Occidental, Sudáfrica, es nombrado The Best Vineyard in Africa y se hizo merecedor del Highest Climber Award, patrocinado por Jack's Creek, al ascender 35 lugares desde 2024.

The Best Vineyard in North America le fue otorgado al Jordan Vineyard & Winery, Alexander Valley, EE. UU. (No.13), reconocido por sus experiencias inmersivas entre colinas sinuosas, olivares y viñedos sostenibles. 98Wines, Yamanashi, Japón, obtuvo el premio The Best Vineyard in Asia (No.20), al ofrecer una experiencia mutisensorial en los viñedos con vistas al monte Fuji.

El premio The Best Vineyard in Australasia le fue concedido al Cloudy Bay Vineyards, Marlborough, Nueva Zelanda (No.26), un debutante en la lista, mientras que Aperture Cellars, Sonoma, EE. UU., recibió el Highest New Entry Award (No.14).

