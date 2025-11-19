智利酒莊 VIK榮登 THE WORLD'S 50 BEST VINEYARDS 2025 榜單 NO.1

Vik 接替 2024 年獲勝者——西班牙里奧哈 Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal 酒莊，而該酒莊現已入選Hall of Fame。

Vik在 2024 年榜單中位列No.2，是一家創新酒莊兼豪華酒店，坐落於佔地 4,450 公頃的自然保護區內，擁有 327 公頃葡萄園，分佈於 12 個不同微氣候地區。該酒莊將可持續發展葡萄栽培與引人注目的建築設計完美融合。

德國萊茵高地區的 Schloss Johannisberg (No.2) 獲譽為 The Best Vineyard in Europe —它是全球首個雷司令酒莊，擁有超過 1200 年釀酒歷史。西班牙里奧哈的 Bodegas Ysios 酒莊位列No.3。

The World's 50 Best Vineyards 內容總監 William Drew 評論道：「我們懷著激動的心情公布 The World's 50 Best Vineyards 2025 榜單，並宣布Vik 酒莊 為The World's Best Vineyard。今年榜單突顯了塑造全球葡萄酒市場的酒莊所具備的多元與創新特質。」

南非西開普省的 Klein Constantia Wine Estate (No.6) 獲譽為 The Best Vineyard in Africa，並榮獲由 Jack's Creek 贊助的 Highest Climber Award，該酒莊自 2024 年起躍升 35 名。

美國亞歷山大谷的 Jordan Vineyard & Winery (No.13) 獲譽為 The Best Vineyard in North America，該酒莊聞名於提供山巒起伏、橄欖樹林與可持續發展葡萄園中的沉浸式體驗。日本山梨縣的 98Wines 獲譽為 The Best Vineyard in Asia (No.20) 該酒莊提供多重感官葡萄園體驗，並可欣賞富士山美景。

新西蘭馬爾堡的 Cloudy Bay Vineyards (No.26) 首次入榜即獲譽為 The Best Vineyard in Australasia。同時，美國索諾馬的 Aperture Cellars (No.14) 榮獲 Highest New Entry Award。

