VIVATECH 2026 COMEMORA SEU DÉCIMO ANIVERSÁRIO COM EDIÇÃO RECORDE ULTRAPASSANDO 200 MIL VISITANTES

Com a presença de Emmanuel Macron e Narendra Modi, Primeiro-Ministro da Índia

PARIS, 21 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- De 17 a 20 de junho de 2026, no Paris Porte de Versailles, a VivaTech celebrou sua 10ª edição, ultrapassando o marco excepcional de 200.000 visitantes de 165 nacionalidades, com mais de 15.000 startups presentes, 1.155 palestrantes e mais de 5 bilhões de impressões acumuladas nas redes sociais. O maior evento de tecnologia e inovação da Europa atingiu uma nova dimensão, consolidando seu status como um encontro global imperdível.

Palestrantes excepcionais

VivaTech 2026

A VivaTech recebeu as maiores figuras da tecnologia global: Jeff Bezos (Amazon & Blue Origin), Dave Limp (Blue Origin), Bernard Arnault (LVMH), Henna Virkkunen (Comissão Europeia), Ekaterina Zaharieva (Comissão Europeia). A Alemanha, País do Ano 2026, foi representada por uma delegação ministerial, enquanto a Índia, Parceiro Nacional de IA 2026, foi liderada pelo Primeiro-Ministro Narendra Modi, como uma continuação da Cúpula de IA em Nova Deli.

Inovação e negócios no centro do evento

Mais de 4.500 expositores, 61% dos quais internacionais, apresentaram suas mais recentes inovações. Entre as inovações de destaque: a lente de contato inteligente da XPANCEO, o robô humanoide controlado pelo pensamento da Unitree x HABS e os implantes reabsorvíveis impressos em 3D da Lattice Medical. Novos formatos, como o Business Plaza e o Investors Office Hours, aceleraram ainda mais as conexões comerciais.

Os Prêmios VivaTech x Bloomberg

Pela primeira vez, a VivaTech apresentou o VivaTech x Bloomberg Awards, reconhecendo as figuras mais influentes da tecnologia global, incluindo Sir Tim Berners-Lee (Visionary Award), Joe Tsai (Leadership Award) e Yann LeCun (Momentum Award).

Inovação aberta a todos

A VivaTech também assumiu a Champs-Élysées em 14 de junho para uma exibição de tecnologia ao ar livre, antes de abrir suas portas ao público em geral em 20 de junho com o astronauta Thomas Pesquet como convidado especial.

"Esta 10ª edição não foi uma celebração dos 9 anos anteriores, mas a abertura de uma nova década cheia de promessas." — Maurice Lévy, Michèle Benbunan e François Bitouzet, VivaTech

Nos vemos de 16 a 19 de junho de 2027 na Paris Expo Porte de Versailles para a VivaTech 2027!

Sobre a VivaTech

A VivaTech acelera a inovação conectando startups, líderes de tecnologia, grandes empresas e investidores que respondem aos maiores desafios do nosso mundo.

Todos os anos, durante quatro dias emocionantes em Paris, a VivaTech cria o maior evento de startups e tecnologia da Europa, explorando os tópicos mais inovadores em tecnologia com demonstrações, lançamentos e conferências de estreia mundial em um ecossistema colaborativo. É aqui que os negócios se encontram com a inovação. Junte-se a nós para a décima primeira edição do VivaTech de 16 a 19 de junho de 2027.

Para mais informações, acesse nosso site em https://vivatech.com/media ou siga-nos nas redes sociais @VivaTech.

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FONTE VivaTech