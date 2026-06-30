「VIVATECH 2026」が10周年を祝福、来場者数が20万人を突破する過去最大規模の開催に

Emmanuel MacronおよびインドのNarendra Modi首相が出席

パリ, 2026年7月1日 /PRNewswire/ -- 2026年6月17日から20日まで、パリのポルト・ド・ヴェルサイユにて、VivaTechは第10回目を迎え、165の国籍からなる20万人超の来場者という驚異的なマイルストーンを突破しました。15,000社以上のスタートアップが参加し、1,155人の講演者が登壇するとともに、ソーシャルメディアでの累計インプレッション数は50億回を超えました。欧州最大のテクノロジー・イノベーションイベントは、新たな次元に到達し、世界的に見逃せないイベントとしての地位を確固たるものにしました。

著名な講演者たち

VivaTech 2026

VivaTechには、VivaTechには、Jeff Bezos（Amazon & Blue Origin）、Dave Limp（Blue Origin）、Bernard Arnault（LVMH）、Henna Virkkunen（European Commission）、Ekaterina Zaharieva（European Commission）など、世界のテック業界を代表する著名人たちが集結しました。2026年カントリー・オブ・ザ・イヤー（Country of the Year 2026）であるドイツは閣僚級代表団を派遣しました。一方、2026年AIカントリー・パートナー（AI Country Partner 2026）であるインドは、ニューデリーで開催されたAIサミットに続く形で、Narendra Modi首相が率いる代表団として参加しました。

イノベーションとビジネスを中心に

4,500社を超える出展企業のうち61％が海外企業で、各社が最新のイノベーションを披露しました。特に注目すべきイノベーションとしては、XPANCEOによるスマートコンタクトレンズ 、Unitree x HABSによる思考制御型ヒューマノイドロボット、およびLattice Medicalによる3Dプリントの吸収性インプラントなどが挙げられます。Business Plaza（ビジネスプラザ）やInvestors Office Hours（投資家向けオフィスアワー）といった新しい形式により、ビジネス上のつながりがさらに加速しました。

VivaTech x Bloomberg Awards

VivaTechは今回初めて「VivaTech x Bloomberg Awards」を授与し、Sir Tim Berners-Lee（ビジョナリー賞／Visionary Award）、Joe Tsai（リーダーシップ賞／Leadership Award）、Yann LeCun（モメンタム賞／Momentum Award）など、世界のテクノロジー業界で最も影響力のある人物たちを表彰しました。

誰にでも開かれたイノベーション

また、VivaTechは6月14日、シャンゼリゼで野外テクノロジー展示会を開催しました。その後、6月20日には宇宙飛行士のThomas Pesquetを特別ゲストに迎え、一般公開を開始しました。

「この第10回は、これまでの9年間を振り返るお祝いではなく、希望に満ちた新たな10年の幕開けでした。」— Maurice Lévy、Michèle Benbunan、François Bitouzet、VivaTech

2027年6月16日から19日まで、パリ・エキスポ・ポルト・ド・ヴェルサイユで開催される「VivaTech 2027」でお会いしましょう！

VivaTechについて

VivaTechは、世界が直面する最大の課題に取り組むスタートアップ、テクノロジー業界のリーダー、大手企業、投資家を結びつけることで、イノベーションを加速させます。

VivaTechは毎年、パリで開催される刺激的な4日間にわたって、欧州最大のスタートアップ・テクノロジーイベントを開催しています。協働的なエコシステムの中で、世界初公開のデモや新製品発表、カンファレンスを通じて、テクノロジー分野における最も革新的なトピックを探求しています。ここが、ビジネスとイノベーションが交わる場所です。2027年6月16日から19日まで開催される「VivaTech」の第11回イベントに、ぜひご参加ください。

詳細については、当社のウェブサイト（https://vivatech.com/media）をご覧いただくか、ソーシャルメディア（@VivaTech）をフォローしてください。

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SOURCE VivaTech