비바테크 2026, 20만 명 이상 방문하며 역대 최대 규모로 10주년 기념

에마뉘엘 마크롱 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리 참석

파리, 2026년 6월 21일 /PRNewswire/ -- 비바테크(VivaTech)가 2026년 6월 17일부터 20일까지 파리 포르트 드 베르사유(Paris Porte de Versailles)에서 제10회 행사를 개최하며 165개 국가의 방문객 20만 명 이상, 참가 스타트업 1만 5000곳 이상, 연사 1155명, 소셜미디어 누적 노출 수 50억 회 이상이라는 뛰어난 이정표를 달성했다. 유럽 최대 기술 및 혁신 행사는 새로운 차원에 도달하며, 놓쳐서는 안 될 글로벌 행사로서의 위상을 공고히 했다.

탁월한 연사들

VivaTech 2026

비바테크는 글로벌 기술 업계의 주요 인사들을 맞이했다. 아마존(Amazon) 및 블루 오리진(Blue Origin)의 제프 베이조스(Jeff Bezos), 블루 오리진의 데이브 림프(Dave Limp), LVMH의 베르나르 아르노(Bernard Arnault), 유럽위원회(European Commission)의 헤나 비르쿠넨(Henna Virkkunen), 에카테리나 자하리예바(Ekaterina Zaharieva)가 참석했다. 2026 올해의 국가(Country of the Year 2026)인 독일은 장관급 대표단이 참석했으며, 2026 AI 국가 파트너(AI Country Partner 2026)인 인도는 뉴델리 AI 정상회의(AI Summit in New Delhi)의 연장선에서 나렌드라 모디 총리가 이끌었다.

행사의 중심에 선 혁신과 비즈니스

4500곳 이상의 전시업체가 최신 혁신 기술을 선보였으며, 이 중 61%는 해외 업체였다. 주목할 만한 혁신 사례로는 XPANCEO의 스마트 콘택트렌즈, 유니트리 x 햅스(Unitree x HABS)의 생각으로 제어되는 휴머노이드 로봇, 래티스 메디컬(Lattice Medical)의 3D 프린팅 흡수성 임플란트 등이 있었다. 비즈니스 플라자(Business Plaza)와 투자자 오피스 아워스(Investors Office Hours) 같은 새로운 형식은 비즈니스 연결을 더욱 가속화했다.

비바테크 x 블룸버그 어워즈

비바테크는 처음으로 비바테크 x 블룸버그 어워즈(VivaTech x Bloomberg Awards)를 개최해 글로벌 기술 업계에서 가장 영향력 있는 인물들을 시상했다. 수상자로는 비저너리 어워드(Visionary Award)의 팀 버너스리 경(Sir Tim Berners-Lee), 리더십 어워드(Leadership Award)의 조 차이(Joe Tsai), 모멘텀 어워드(Momentum Award)의 얀 르쿤(Yann LeCun) 등이 포함됐다.

모두에게 열린 혁신

비바테크는 6월 14일 샹젤리제(Champs-Élysées)에서 야외 기술 쇼케이스를 열었으며, 이어 6월 20일에는 우주비행사 토마 페스케(Thomas Pesquet)를 특별 게스트로 초청해 일반 대중에게 문을 열었다.

"이번 10회 행사는 지난 9년을 기념하는 자리가 아니라, 가능성으로 가득한 새로운 10년을 여는 출발점이었다." — 모리스 레비(Maurice Lévy), 미셸 벤부난(Michèle Benbunan), 프랑수아 비투제(François Bitouzet), 비바테크

비바테크 2027(VivaTech 2027)은 2027년 6월 16일부터 19일까지 파리 엑스포 포르트 드 베르사유(Paris Expo Porte de Versailles)에서 개최된다.

비바테크 소개

비바테크는 스타트업, 기술 리더, 주요 기업, 투자자를 연결해 세계가 함께 직면한 가장 큰 과제에 대응하도록 함으로써 혁신을 가속한다.

비바테크는 매년 파리에서 나흘간 유럽 최대 스타트업 및 기술 행사를 개최하며, 협력적 생태계 안에서 세계 최초 공개 시연, 출시 행사, 콘퍼런스를 통해 기술 분야에서 가장 혁신적인 주제를 탐구한다. 이곳은 비즈니스와 혁신이 만나는 자리다. 2027년 6월 16일부터 19일까지 열리는 비바테크 제11회 행사에 함께하기 바란다.

웹사이트 https://vivatech.com/media를 방문하거나 소셜미디어 @VivaTech를 팔로우하면 자세한 내용을 확인할 수 있다.

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SOURCE VivaTech