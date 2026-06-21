VIVATECH 2026 CELEBRA SU DÉCIMO ANIVERSARIO CON UNA EDICIÓN RÉCORD QUE SUPERA LOS 200.000 VISITANTES

Contó con la presencia de Emmanuel Macron y Narendra Modi, primer ministro de la India

PARÍS, 21 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Del 17 al 20 de junio de 2026, en Paris Porte de Versailles, VivaTech celebró su 10.ª edición, en la que superó el hito excepcional de 200.000 visitantes de 165 nacionalidades, y contó con la presencia de más de 15.000 empresas emergentes, 1.155 ponentes y más de 5.000 millones de impresiones acumuladas en las redes sociales. El mayor evento de tecnología e innovación de Europa ha alcanzado una nueva dimensión para consolidarse como un encuentro mundial imperdible.

Oradores excepcionales

VivaTech 2026

VivaTech dio la bienvenida a las mayores figuras de la tecnología mundial: Jeff Bezos (Amazon y Blue Origin), Dave Limp (Blue Origin), Bernard Arnault (LVMH), Henna Virkkunen (Comisión Europea), Ekaterina Zaharieva (Comisión Europea). Alemania, país del año 2026, estuvo representado por una delegación ministerial, mientras que India, país socio de AI 2026, estuvo encabezado por el primer ministro Narendra Modi, como continuación de la Cumbre de AI en Nueva Delhi.

Innovación y negocios en el centro del evento

Más de 4.500 expositores, el 61 % de los cuales eran internacionales, mostraron sus últimas innovaciones. Entre las innovaciones más destacadas: la lente de contacto inteligente de XPANCEO, el robot humanoide controlado con el pensamiento de Unitree x HABS y los implantes reabsorbibles impresos en 3D de Lattice Medical. Los nuevos formatos, como Business Plaza y Investors Office Hours, aceleraron aún más las conexiones comerciales.

Premios VivaTech x Bloomberg

Por primera vez, VivaTech presentó los Premios VivaTech x Bloomberg, que reconocen a las figuras más influyentes en la tecnología mundial, incluidos Sir Tim Berners-Lee (premio al visionario), Joe Tsai (premio al liderazgo) y Yann LeCun (premio al impulso).

Innovación abierta para todos

VivaTech también se apoderó de los Campos Elíseos el 14 de junio para una exhibición de tecnología al aire libre, antes de abrir sus puertas al público en general el 20 de junio con el astronauta Thomas Pesquet como estrella invitada.

"Esta 10.ª edición no fue una celebración de los 9 años anteriores, sino la apertura de una nueva década llena de promesas". — Maurice Lévy, Michèle Benbunan y François Bitouzet, VivaTech

¡Nos vemos del 16 al 19 de junio de 2027 en la Paris Expo Porte de Versailles para VivaTech 2027!

Acerca de VivaTech

VivaTech acelera la innovación al conectar empresas emergentes, líderes tecnológicos, grandes empresas e inversionistas que responden a los mayores desafíos de nuestro mundo.

Cada año, durante cuatro emocionantes días en París, VivaTech crea el evento de empresas emergentes y tecnología más grande de Europa, para explorar los temas más disruptivos en tecnología con demostraciones, lanzamientos y conferencias de estreno mundial en un ecosistema colaborativo. Aquí es donde las empresas se encuentran con la innovación. Acompáñenos en la undécima edición de VivaTech del 16 al 19 de junio de 2027.

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FUENTE VivaTech