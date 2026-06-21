2026 年 VIVATECH 大會迎來十週年誌慶，本屆活動破紀錄吸引超過 200,000 訪客蒞臨

VivaTech 雲集全球科技界頂尖人物：Jeff Bezos（Amazon 及 Blue Origin）、Dave Limp（Blue Origin）、Bernard Arnault（LVMH）、Henna Virkkunen（歐盟委員會）、Ekaterina Zaharieva（歐盟委員會）。 德國為 2026 年度國家，由部長級代表團參與；印度則擔任 2026 年人工智能國家合作夥伴，由總理 Narendra Modi（莫迪）親自率團，延續新德里人工智能峰會的後續交流。

創新為本，商業為魂

逾 4,500 間參展商 在場展示最新創新技術，當中 61% 來自海外。 焦點創新項目包括：XPANCEO 的智能隱形眼鏡、Unitree x HABS 的意念控制人形機械人，以及 Lattice Medical 的 3D 打印可吸收植入物。 Business Plaza 及 Investors Office Hours 等全新活動形式，進一步加速業界之間的商業聯繫。

VivaTech x Bloomberg 大獎

VivaTech 首次頒發 VivaTech x Bloomberg 大獎，表揚全球科技界最具影響力的人物，得獎者包括 Sir Tim Berners-Lee（遠見獎 - Visionary Award）、Joe Tsai（領導獎 - Leadership Award）及 Yann LeCun（動力獎 - Momentum Award）。

創新之門，大眾共享

VivaTech 於 6 月 14 日進駐 香榭麗舍大道，舉辦戶外科技展；隨後於 6 月 20 日向公眾開放，並邀請到太空人 Thomas Pesquet 擔任星級嘉賓。

「第十屆盛會，不僅回顧九載榮光，更是開創未來滿載希望及願景的十年。」 — Maurice Lévy、Michèle Benbunan 及 François Bitouzet，VivaTech

約定您 2027 年 6 月 16 日至 19 日，於巴黎凡爾賽門展覽中心舉行的 2027 年 VivaTech 大會再聚！

關於 VivaTech

VivaTech 匯聚初創企業、科技領袖、大型企業與投資者，同心應對全球最大的挑戰，推動創新加速發展。

每年 VivaTech 在巴黎舉辦為期四天的精彩活動，締造歐洲最大型的初創與科技盛會。大會透過全球首展的產品演示、發佈會及研討會，在協作共融的生態圈中探索最顛覆性的科技議題。 商業與創新，於此交織共融。 誠邀您參與 2027 年 6 月 16 日至 19 日舉行的第十一屆 VivaTech 大會。

如欲了解更多詳情，請前往我們的網站 https://vivatech.com/media，或於社交平台關注 @VivaTech。

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