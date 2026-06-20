VIVATECH 2026 FÊTE SES 10 ANS AVEC UNE ÉDITION RECORD FRANCHISSANT LE CAP DES 200 000 VISITEURS

Avec la présence d'Emmanuel Macron et de Narendra Modi, Premier Ministre de l'Inde

Paris, 20 juin 2026 /PRNewswire/ -- Du 17 au 20 juin 2026 à Paris Porte de Versailles, VivaTech a célébré sa 10e édition franchissant le cap exceptionnel des 200 000 visiteurs issus de 165 nationalités, plus de 15 000 startups présentes, 1 155 speakers et plus de 5 milliards d'impressions cumulées sur les réseaux sociaux. Le plus grand événement tech et innovation d'Europe a changé de dimension, consolidant son statut de rendez-vous mondial incontournable.

Des speakers d'exception

VivaTech 2026

VivaTech a accueilli les plus grandes figures de la tech mondiale : Jeff Bezos (Amazon & Blue Origin), Dave Limp (Blue Origin), Bernard Arnault (LVMH), Henna Virkkunen (European Commission), Ekaterina Zaharieva (European Commission). L'Allemagne, Country of the Year 2026, était représentée par une délégation ministérielle, tandis que l'Inde, AI Country Partner 2026, était conduite par le Premier Ministre Narendra Modi, dans le prolongement de l'AI Summit de New Delhi.

Innovation et business au cœur de l'événement

Plus de 4 500 exposants, dont 61 % internationaux, ont présenté leurs dernières innovations. Parmi les innovations marquantes : la lentille de contact intelligente d'XPANCEO, le robot humanoïde contrôlé par la pensée d'Unitree x HABS, ou encore les implants résorbables imprimés en 3D de Lattice Medical. De nouveaux formats comme le Business Plaza et les Investors Office Hours ont renforcé l'accélération des connexions business.

Les VivaTech x Bloomberg Awards

Pour la première fois, VivaTech a décerné les VivaTech x Bloomberg Awards, récompensant les acteurs les plus influents de la tech mondiale, dont Sir Tim Berners-Lee (Visionary Award), Joe Tsai (Leadership Award) et Yann LeCun (Momentum Award).

L'innovation ouverte à tous

VivaTech a également investi les Champs-Élysées le 14 juin pour une vitrine technologique à ciel ouvert, avant d'ouvrir ses portes au grand public le 20 juin avec, en guest star, l'astronaute Thomas Pesquet.

"Cette 10e édition n'a pas été celle de la célébration des 9 précédentes années, mais l'ouverture d'une nouvelle décennie pleine de promesses." — Maurice Lévy, Michèle Benbunan & François Bitouzet, VivaTech

Rendez-vous du 16 au 19 juin 2027 à Paris Expo Porte de Versailles pour VivaTech 2027 !

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