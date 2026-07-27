SYDNEY, 27 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A VT Markets, corretora global de múltiplos ativos, anunciou hoje o lançamento da VT Markets Gold Cup 2026, competição global de negociação aberta a clientes em todo o mundo. Tendo como pano de fundo a febre esportiva global, a competição inicia sua série regional de 3 de agosto a 13 de setembro de 2026, culminando em uma final exclusiva em uma ilha ainda este ano.

VT Markets Gold Cup 2026 oferece aos traders até USD 200.000 e uma vaga na final em uma ilha

A competição de negociação oferece uma das maiores premiações para esse tipo de competição online neste ano, com um total de até USD 200.000 em prêmios. Os participantes competem em um ranking regional que é atualizado a cada hora, classificado pela sua porcentagem de lucro total (%) para medir o crescimento estratégico da conta em vez do capital inicial. Para chegar ao topo da sua região, é preciso habilidade excepcional, e os melhores desempenhos regionais ganharão prêmios em dinheiro e um convite para a final em uma ilha, onde competirão com os melhores dos melhores.

Para participar da VT Markets Gold Cup, os traders devem abrir uma conta real, concluir a verificação KYC e optar por participar através do Portal do Cliente. Os primeiros 100 inscritos por região também receberão um crédito de negociação de USD 10. É necessário manter um depósito líquido constante de USD 1.000 durante toda a campanha, e quaisquer saques ou transferências internas resultarão em desqualificação imediata para preservar a estabilidade da classificação. Para figurar na tabela de classificação, também é necessário um volume cumulativo mínimo de 10 lotes, e as posições devem ser mantidas por pelo menos 5 minutos. Para consultar todos os termos e condições, os critérios de elegibilidade e os bônus e recompensas adicionais, acesse https://www.vtgoldcup.com/.

Sobre a VT Markets

A VT Markets é uma corretora multiativos regulamentada com presença em mais de 160 países atualmente. A empresa conquistou inúmeros prêmios internacionais, incluindo Melhor Negociação Online e Corretora com Crescimento Mais Rápido. Em linha com sua missão de tornar a negociação acessível a todos, a VT Markets oferece acesso abrangente a mais de 1.000 instrumentos financeiros e os clientes se beneficiam de uma experiência de negociação perfeita por meio de seu premiado aplicativo móvel.

FONTE VT Markets