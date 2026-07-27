SÍDNEY, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets, un bróker global de activos múltiples, ha anunciado hoy el lanzamiento de VT Markets Gold Cup 2026, un concurso de trading global abierto a clientes de todo el mundo. En un contexto marcado por el entusiasmo mundial por el deporte, la competición da comienzo a su etapa regional del 3 de agosto al 13 de septiembre de 2026 y culminará con una exclusiva final en la isla a finales de este año.

La Gold Cup 2026 de VT Markets ofrece a los traders hasta USD 200.000 en premios y una plaza en la Island Finale

Este concurso de trading cuenta con uno de los mayores fondos de premios de los concursos de trading en línea de este año, con hasta 200.000 dólares estadounidenses en premios totales. Los participantes compiten en una clasificación regional que se actualiza cada hora, ordenada según su porcentaje de beneficio total (%), con el fin de medir el crecimiento estratégico de la cuenta en lugar del capital inicial. Para situarse entre los mejores de su región, se requiere una habilidad excepcional y los mejores participantes regionales obtendrán premios en metálico y una invitación a la final en una isla, en el evento Island Finale, para competir contra la élite de los traders.

Para participar en la Gold Cup de VT Markets, los traders deben abrir una cuenta real, completar la verificación KYC y darse de alta a través del Portal del Cliente. Las primeras 100 personas que se inscriban en cada región recibirán además un crédito de trading de 10 dólares estadounidenses. Es obligatorio mantener un depósito neto constante de 1.000 USD durante toda la campaña y cualquier retirada de fondos o transferencia interna supondrá la descalificación inmediata, con el fin de preservar la estabilidad de la clasificación. Para clasificarse en la clasificación también es necesario alcanzar un volumen acumulado mínimo de 10 lotes, y las posiciones deben mantenerse durante al menos 5 minutos. Para consultar los términos y condiciones completos, los criterios de elegibilidad y las bonificaciones y recompensas adicionales, visite https://www.vtgoldcup.com/.

Acerca de VT Markets

VT Markets es un bróker de activos múltiples regulado que ya está presente en más de 160 países. Ha recibido numerosos galardones internacionales, entre ellos, Best Online Trading y Fastest Growing Broker. En consonancia con su misión de hacer que el trading sea accesible para todos, VT Markets ofrece un acceso completo a más de 1.000 instrumentos financieros y los clientes disfrutan de una experiencia de trading fluida a través de su galardonada aplicación móvil.

FUENTE VT Markets