VT Markets Gold Cup 2026 biedt handelaren kans op prijzen tot USD 200.000 en een plek in de Island Finale

SYDNEY, 27 juli 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets, een wereldwijde multi-assetbroker, heeft vandaag de VT Markets Gold Cup 2026 gelanceerd, een wereldwijde handelscompetitie die openstaat voor klanten van over de hele wereld. Tegen de achtergrond van de wereldwijde sportgekte gaat de regionale competitie van start van 3 augustus tot en met 13 september 2026, met later dit jaar als hoogtepunt een exclusieve Island Finale.

VT Markets Gold Cup 2026 Offers Traders Up to USD 200,000 and A Spot in the Island Finale

De competitie beschikt dit jaar over een van de grootste prijzenpotten binnen online handelswedstrijden, met een totale prijzenpot tot USD 200.000. Deelnemers nemen het tegen elkaar op in een regionaal klassement dat elk uur wordt bijgewerkt. De rangschikking is gebaseerd op het totale winstpercentage (%) en meet de strategische groei van de handelsrekening in plaats van het startkapitaal. Een toppositie in uw regio vereist uitzonderlijke handelsvaardigheden. De beste deelnemers per regio ontvangen geldprijzen en een uitnodiging voor de Island Finale, waar zij het opnemen tegen de allerbeste deelnemers.

Om deel te nemen aan de VT Markets Gold Cup moeten handelaren een liveaccount openen, de KYC-verificatie voltooien en zich aanmelden via het Client Portal. De eerste 100 deelnemers die zich per regio aanmelden, ontvangen bovendien een handelstegoed van USD 10. Gedurende de volledige campagne moet een netto-inleg van minimaal USD 1.000 worden aangehouden. Opnames of interne overboekingen leiden onmiddellijk tot diskwalificatie om de stabiliteit van het klassement te waarborgen. Om in aanmerking te komen voor het klassement is bovendien een minimaal cumulatief handelsvolume van 10 lots vereist en moeten posities ten minste 5 minuten worden aangehouden. Ga voor de volledige algemene voorwaarden, deelnamecriteria en aanvullende bonussen en beloningen naar https://www.vtgoldcup.com/.

Over VT Markets

VT Markets is een gereguleerde multi-assetbroker die momenteel actief is in meer dan 160 landen. De onderneming heeft talrijke internationale onderscheidingen ontvangen, waaronder Best Online Trading en Fastest Growing Broker. In lijn met zijn missie om handelen voor iedereen toegankelijk te maken, biedt VT Markets toegang tot meer dan 1.000 financiële instrumenten. Daarnaast profiteren klanten via de bekroonde mobiele app van een naadloze handelservaring.