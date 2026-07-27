VT Marketsゴールドカップ2026（VT Markets Gold Cup 2026）、トレーダーに総額最大20万米ドルの賞金とアイランド・ファイナル（Island Finale）出場権を提供

シドニー、2026年7月27日 /PRNewswire/ -- グローバルなマルチアセット・ブローカーであるVT Marketsは、世界各地の顧客が参加できる取引コンテスト「VT Marketsゴールドカップ2026（VT Markets Gold Cup 2026）」の開催を発表しました。世界的なスポーツ熱の高まりを背景に、この大会は2026年8月3日から9月13日までの地域別シリーズで幕を開け、今年後半に行われる招待制の「アイランド・ファイナル（Island Finale）」で締めくくられます。

この大会では、今年開催されるオンライン取引コンテストの中でも最大規模の一つとなる、総額最大20万米ドルの賞金が用意されています。参加者は、1時間ごとに更新される地域別リーダーボードで競い、初期資金額ではなく、運用戦略による口座残高の伸びを示す総利益率（%）に基づいて順位が決まります。各地域で首位に立つには卓越したスキルが求められ、各地域の上位者には現金賞が授与されるほか、選りすぐりの参加者と競い合う「アイランド・ファイナル（Island Finale）」に招待されます。

VT Markets Gold Cup 2026 Offers Traders Up to USD 200,000 and A Spot in the Island Finale

「VT Marketsゴールドカップ（VT Markets Gold Cup）」に参加するには、トレーダーは実取引口座を開設し、本人確認（KYC）を完了した上で、クライアントポータルから参加登録を行う必要があります。また、各地域で参加登録を行った先着100名には、10米ドルの取引クレジットも付与されます。キャンペーン期間を通じて、純入金額を1,000米ドルに維持する必要があります。ランキングの安定性を確保するため、出金または口座間振替を行った場合は直ちに失格となります。リーダーボードの参加資格を得るには、累積取引量が10ロット以上であることに加え、ポジションを5分以上保有する必要があります。利用規約全文、参加資格基準、追加のボーナスおよび特典については、https://www.vtgoldcup.com/をご覧ください。

VT Marketsについて

VT Marketsは、規制当局の監督下にあるマルチアセット・ブローカーで、現在160か国以上で事業を展開しています。同社は、Best Online TradingやFastest Growing Brokerをはじめ、数多くの国際的な賞を受賞しています。取引をすべての人にとって身近なものにするという使命のもと、VT Marketsは1,000種類を超える金融商品を幅広く取り扱っており、顧客は受賞歴のあるモバイル・アプリを通じてスムーズに取引できます。

SOURCE VT Markets