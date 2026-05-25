SYDNEY, 25 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A VT Markets, uma plataforma líder global de trading multiativos, ampliou sua oferta de produtos com a inclusão de 39 novas ações e ETFs dos EUA, elevando seu portfólio total para mais de 500 ações e ETFs listados nos Estados Unidos.

VT Markets adiciona 39 ações e ETFs dos EUA nos setores de IA, espacial e energia

As últimas inclusões surgem num momento em que os mercados globais se voltam cada vez mais para oportunidades de negociação temáticas e movidas por fatores macroeconômicos, com forte interesse do mercado em inteligência artificial (IA), infraestrutura energética, semicondutores e mercados regionais em crescimento. Os investidores de varejo também buscam uma exposição mais direcionada, além das tradicionais ações de primeira linha, à medida que o ímpeto do mercado se expande por diversos setores.

A lista ampliada inclui empresas ligadas à infraestrutura de IA, tecnologia espacial comercial, comunicações ópticas, fabricação de semicondutores, energia limpa e nuclear, e gastos com defesa geopolítica. Várias adições também se devem à crescente tendência de mudança das narrativas sobre IA, passando do foco no consumidor para a infraestrutura que sustenta a adoção da IA, incluindo redes ópticas, geração de energia elétrica e equipamentos que dão suporte à expansão de centros de dados em grande escala.

Entre as novas inclusões destacam-se a Arm Holdings (ARM), a AppLovin (APP), a ASML Holding (ASML), a AST SpaceMobile (ASTS), a Constellation Energy (CEG), a Circle Internet Group (CRCL), a Rocket Lab (RKLB) e a Galaxy Digital (GLXY).

O lançamento também envolve ETFs regionais e temáticos que contemplam China, Japão, Índia, Coreia do Sul, Brasil e títulos do Tesouro dos EUA, proporcionando aos investidores uma exposição mais ampla ao contexto macroeconômico e às taxas de juros em meio às condições dinâmicas do mercado global.

Com a mais recente expansão, a VT Markets continua a fortalecer sua oferta de múltiplos ativos, em sintonia com os setores e as tendências que moldam os mercados globais em 2026, mantendo-se comprometida em oferecer uma experiência de trading de excelência e produtos inovadores para os traders de todo o mundo.

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FONTE VT Markets