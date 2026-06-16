SYDNEY, 16 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets, uma plataforma líder global de negociação online, anunciou o lançamento de sua campanha "Bold as Gold" (ousados como o ouro). A campanha celebra a ousadia dos traders de ouro, ao mesmo tempo em que reforça o compromisso de oferecer excelentes condições de trading necessárias para operar em uma das classes de ativos mais dinâmicas.

VT Markets lança a campanha global “Bold as Gold” para estabelecer um novo padrão de referência no trading de ouro

Essa campanha se baseia, em essência, na convicção de que o ouro recompensa a ousadia, mas os traders só terão sucesso se a corretora for capaz de acompanhar sua ambição com a qualidade de execução, a velocidade da plataforma e a estabilidade adequadas.

Esta iniciativa surge após um período histórico de crescimento, durante o qual a VT Markets registrou um volume recorde de US$ 1,5 trilhão em negociações mensais de ouro, em meio à volatilidade dos mercados globais em janeiro de 2026.

Para apoiar a iniciativa Bold as Gold, a VT Markets divulgou uma série de métricas de desempenho globais comprovadas:

Execução firme sob pressão: Enquanto muitas corretoras sofrem slippage durante períodos de maior volatilidade do ouro, a VT Markets registra índices consistentes de ausência de slippage de 61% a 65% em nível global, chegando a atingir 65% na Europa. Isso ajuda os traders a executarem suas estratégias com maior confiança, mesmo sob condições voláteis do mercado.

Enquanto muitas corretoras sofrem slippage durante períodos de maior volatilidade do ouro, a VT Markets registra índices consistentes de ausência de slippage de 61% a 65% em nível global, chegando a atingir 65% na Europa. Isso ajuda os traders a executarem suas estratégias com maior confiança, mesmo sob condições voláteis do mercado. Velocidade impressionante em mercados voláteis: Com velocidades de execução globais líderes de mercado, a VT Markets oferece a agilidade necessária para acompanhar a volatilidade dos preços, ajudando os traders a agir sem serem prejudicados pela latência.

Com velocidades de execução globais líderes de mercado, a VT Markets oferece a agilidade necessária para acompanhar a volatilidade dos preços, ajudando os traders a agir sem serem prejudicados pela latência. Consistência firme além das fronteiras: Por meio de uma infraestrutura global unificada, a VT Markets oferece padrões de execução consistentes em mais de 160 países, garantindo que os traders tenham a mesma experiência de alta performance no trading, independentemente da localização.

Essas métricas são ainda validadas pela Global Financial Market Review (GFM), um conceituado portal financeiro que alcança mais de 14 milhões de leitores anualmente, que premiou a VT Markets como "Best Gold Trading Platform 2026". Avaliada com base em critérios como transparência, inovação, volume de transações, estabilidade da plataforma e spreads competitivos, o prêmio reforça a posição da VT Markets como referência nos quesitos confiabilidade e desempenho no mercado de trading de ouro.

O que vem por aí

A "Bold as Gold" é uma iniciativa global com vários meses de duração. A VT Markets lançará a Gold Cup — uma série de competições de trading com um prêmio total de US$ 500.000. Além disso, serão realizados eventos presenciais, análises de mercado e programas educacionais nos principais mercados. Por meio desta campanha, a VT Markets está construindo um ecossistema completo para os traders de ouro, combinando desempenho em trading, conhecimento de mercado, formação e envolvimento com a comunidade para ajudar os clientes a se tornarem verdadeiramente "Bold as Gold".

FONTE VT Markets