VT Markets publica Relatório de Perspectivas para 2026 destacando oportunidades em meio ao crescimento estável

VT Markets

22 jan, 2026, 10:00 GMT

SYDNEY, 22 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A VT Markets anunciou hoje o lançamento de seu Relatório Global de Perspectivas para 2026, intitulado "Crescimento estável, inflação balanceada: navegando em um regime de oportunidade estrutural." O relatório apresenta uma avaliação prospectiva e multiativos das tendências e oportunidades que devem moldar os mercados globais em 2026, com base em uma análise aprofundada de ações, câmbio, criptoativos e commodities.

À medida que o crescimento global se estabiliza e as pressões inflacionárias continuam a se normalizar, os mercados estão entrando em uma nova fase marcada por ajustes estruturais e condições de risco mais equilibradas. Elaborado pela equipe de analistas da VT Markets, o relatório examina como essas mudanças podem influenciar a alocação de ativos, a liderança setorial e a estratégia de trading, permitindo que os participantes do mercado superem a volatilidade de curto prazo e concentrem-se no posicionamento de longo prazo.

Principais destaques do Relatório de Perspectivas Globais para 2026

Perspectivas para Ações em 2026
Elaborado por Ross Maxwell, Líder de Operações de Estratégia Global, o relatório de perspectivas para ações avalia os mercados acionários globais e dos EUA, abrangendo o desempenho econômico dos EUA, principais fatores, oportunidades e riscos setoriais, bem como aspectos técnicos de índices e cenários prospectivos. A análise destaca a importância da seletividade à medida que a liderança de mercado se amplia.

Perspectivas para o Mercado de Câmbio em 2026
Escrito por Justin Khoo, Analista Sênior de Mercado, o relatório de perspectivas para câmbio examina o cenário macroeconômico e de políticas globais que molda os mercados de moedas, descrevendo os principais fatores, possíveis cenários e conclusões práticas para traders, tendo como temas centrais a divergência entre bancos centrais e os fluxos de capital.

Ativos emergentes e alternativos em 2026
Analisado por Eduardo Ramos, Analista Sênior de Mercado, esta seção avalia os desenvolvimentos em classes de ativos emergentes e alternativos sob a ótica do engajamento institucional, das tendências de alocação de capital e da evolução da estrutura de mercado.

Perspectivas para Commodities em 2026
Escrito por Nayel Al-Jawabra, Analista Sênior de Mercado, o relatório de perspectivas para commodities explora um "novo regime de commodities", com foco nos fatores estruturais de demanda, nas dinâmicas estratégicas de oferta e nas implicações para portfólios.

O relatório também inclui uma edição especial focada na China, elaborada por Ray Yang, Analista de Mercado, que oferece uma visão direcionada sobre o desempenho econômico da China, a orientação das políticas, os desafios estruturais e as oportunidades de investimento.

Em vez de previsões de curto prazo, o Relatório de Perspectivas Globais da VT Markets para 2026 enfatiza a análise de cenários, a consciência de riscos e a preparação estratégica em diferentes classes de ativos e regiões.

O Relatório de Perspectivas Globais para 2026: Crescimento estável, inflação balanceada: navegando em um regime de oportunidade estrutural já está disponível para download através do link aqui.

