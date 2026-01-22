VT Markets publie son rapport sur les perspectives pour 2026, qui met en avant les possibilités d'investissement dans un contexte de croissance stable

SYDNEY, 22 janvier 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets a annoncé aujourd'hui la parution de son rapport sur les perspectives du marché mondial pour 2026, intitulé « Steady Growth, Balanced Inflation: Navigating a Regime of Structural Opportunity » (« Croissance stable, inflation modérée : s'orienter dans un régime de possibilités structurelles »). Le rapport livre une évaluation prospective et multi-actifs des tendances et des possibilités qui devraient façonner les marchés mondiaux en 2026, en s'appuyant sur une analyse approfondie des actions, des devises, des cryptoactifs et des matières premières.

VT Markets Publishes 2026 Outlook Report Highlighting Opportunities Amid Steady Growth

Alors que la croissance mondiale se stabilise et que les pressions inflationnistes continuent de se normaliser, les marchés entrent dans une nouvelle phase marquée par des ajustements structurels et des conditions de risque plus équilibrées. Élaboré par l'équipe d'analystes de VT Markets, le rapport examine comment ces changements peuvent influencer l'allocation d'actifs, le leadership sectoriel et la stratégie de négociation, en permettant aux acteurs du marché de dépasser la volatilité à court terme pour se concentrer sur un positionnement à plus long terme.

Principaux points du rapport sur les perspectives du marché mondial pour 2026

Perspectives des actions pour 2026

Rédigé par Ross Maxwell, directeur des opérations de la stratégie mondiale, le rapport sur les perspectives des actions évalue les marchés des actions mondiaux et des États-Unis en examinant la performance économique des États-Unis et ses principaux moteurs, les possibilités et les risques sectoriels, ainsi qu'en proposant une analyse technique des indices et des perspectives basées sur des scénarios. L'analyse souligne l'importance de la sélectivité à mesure de l'élargissement de la primauté sur le marché.

Perspectives des devises pour 2026

Rédigé par Justin Khoo, analyste principal de marché, le rapport sur les perspectives des devises examine la toile de fond macroéconomique et politique mondiale qui influence les marchés des devises, en soulignant les principaux moteurs, les scénarios potentiels et les enseignements pratiques pour les négociateurs, avec pour thèmes centraux les divergences entre banques centrales et les flux de capitaux.

Perspectives des actifs émergents et alternatifs pour 2026

L'analyse d'Eduardo Ramos, analyste principal de marché, évalue dans cette section l'évolution des catégories d'actifs émergents et alternatifs à travers le prisme de l'engagement institutionnel, des tendances de l'allocation du capital et des variations de la structure du marché.

Perspectives des matières premières pour 2026

Rédigé par Nayel Al-Jawabra, analyste principal de marché, le rapport sur les perspectives des matières premières explore un « nouveau régime des matières premières », en se concentrant sur les moteurs structurels de la demande, la dynamique stratégique de l'offre et leurs conséquences pour les portefeuilles.

Le rapport comprend également une édition spéciale consacrée à la Chine, rédigée par l'analyste de marché Ray Yang, qui fournit des informations ciblées sur les performances économiques, les orientations politiques, les défis structurels de la Chine et les possibilités d'investissement dans ce pays.

Plutôt que sur des prévisions à court terme, le rapport de VT Markets sur les perspectives du marché mondial pour 2026 met l'accent, pour toutes les catégories d'actifs et toutes les régions, sur l'analyse de scénarios, la conscience des risques et la préparation stratégique.

Le rapport sur les perspectives du marché mondial pour 2026 : croissance stable, inflation modérée : s'orienter dans un régime de possibilités structurelles peut être téléchargé ici.

