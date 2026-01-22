VT Markets veröffentlicht Ausblick für 2026 und verweist auf Chancen bei stetigem Wachstum

SYDNEY, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets meldete heute die Veröffentlichung seines Global Market Outlook 2026 mit dem Titel „Steady Growth, Balanced Inflation: Navigating a Regime of Structural Opportunity". Der Bericht beinhaltet eine zukunftsorientierte Bewertung verschiedener Anlageklassen hinsichtlich der Trends und Chancen, die die globalen Märkte im Jahr 2026 voraussichtlich prägen werden. Er stützt sich dabei auf eine detaillierte Analyse von Aktien, Devisen, Krypto-Assets und Rohstoffen.

VT Markets Publishes 2026 Outlook Report Highlighting Opportunities Amid Steady Growth

Da sich das globale Wachstum stabilisiert und der Inflationsdruck weiter normalisiert, treten die Märkte in eine neue Phase mit strukturellen Anpassungen und ausgewogeneren Risikobedingungen ein. Der von dem Analystenteam von VT Markets verfasste Bericht analysiert, wie sich diese Veränderungen auf die Asset-Allokation, die Führungsrollen einzelner Sektoren sowie Handelsstrategien auswirken könnten. Ziel ist es, Marktteilnehmern zu ermöglichen, über kurzfristige Volatilität hinauszublicken und sich stärker auf eine langfristige Positionierung zu konzentrieren.

Die wichtigsten Highlights aus dem Global Market Outlook 2026

Equities Outlook 2026

Der von Ross Maxwell, Global Strategy Operations Lead, verfasste Ausblick für den Wertpapierhandel bewertet die globalen und US-amerikanischen Aktienmärkte und geht dabei auf die US-Wirtschaftsleistung, die wichtigsten Einflussfaktoren, die Chancen und Risiken der Sektoren sowie die technischen Daten der Indizes und die auf Szenarien basierenden Aussichten ein. Die Analyse unterstreicht die Bedeutung der Selektivität bei der Ausweitung der Marktführerschaft.

Forex Outlook 2026

Der von Justin Khoo, Senior Market Analyst, verfasste Devisenausblick untersucht den globalen makroökonomischen und politischen Hintergrund, der die Devisenmärkte prägt, und skizziert die wichtigsten Einflussfaktoren, potenzielle Szenarien und praktische Handlungsempfehlungen für Händler. Die Divergenz der Zentralbanken und die Kapitalströme stehen dabei im Mittelpunkt.

Emerging and Alternative Assets 2026

Dieser Abschnitt, der von Eduardo Ramos, Senior Market Analyst, analysiert wurde, bewertet Entwicklungen in neuen und alternativen Anlageklassen im Hinblick auf institutionelles Engagement, Kapitalallokationstrends und die Entwicklung der Marktstruktur.

Commodities Outlook 2026

Der von Nayel Al-Jawabra, Senior Market Analyst, verfasste Ausblick für die Rohstoffmärkte widmet sich einem „neuen Rohstoffregime" und konzentriert sich dabei auf strukturelle Nachfragetreiber, strategische Angebotsdynamiken und Auswirkungen auf das Portfolio.

Darüber hinaus enthält der Bericht eine Sonderausgabe mit Fokus auf China, verfasst von Ray Yang, Marktanalyst, die detaillierte Einblicke in die Wirtschaftsleistung, die politische Ausrichtung, die strukturellen Herausforderungen und die Investitionsmöglichkeiten Chinas bietet.

Anstelle von kurzfristigen Prognosen legt der Global Market Outlook 2026 von VT Markets den Schwerpunkt auf Szenarioanalysen, Risikobewusstsein und strategische Vorbereitung bezogen auf alle Anlageklassen und Regionen.

Global Market Outlook: Steady Growth, Balanced Inflation: Navigating a Regime of Structural Opportunity steht hier zum Download bereit.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2865112/VT_Markets_Publishes_2026_Outlook_Report_Highlighting_Opportunities_Amid_Steady.jpg