VT Markets、堅調な成長の中にあるビジネスチャンスに焦点を当てた「2026年展望レポート」を発表

シドニー, 2026年1月22日 /PRNewswire/ -- VT Marketsは本日、「2026年グローバル市場展望（2026 Global Market Outlook）」を公表しました。レポートは「着実な成長とバランスの取れたインフレ：機会が構造化する体制の下で舵取りをする（Steady Growth, Balanced Inflation: Navigating a Regime of Structural Opportunity）」と題されています。このレポートは、株式、外国為替、暗号資産、商品先物を網羅した詳細な分析に基づき、2026年の世界市場を形成すると予想されるトレンドと機会についての、先読み的なマルチアセット評価を提供しています。

世界的な成長が安定し、インフレ圧力が正常化を続けるなか、市場は構造的な調整とよりバランスの取れたリスク状況を特徴とする新たな局面を迎えています。VT Marketsのアナリストチームによって作成された同レポートは、こうした移行がアセットアロケーション、セクターリーダーシップ、取引戦略にどう影響するかを検証し、市場参加者が短期的なボラティリティにとらわれず、長期的なポジション取りに集中するための示唆を提供しています。

VT Markets Publishes 2026 Outlook Report Highlighting Opportunities Amid Steady Growth

2026年グローバル市場展望の主なハイライト

2026年の株式の展望

グローバル戦略オペレーション責任者のRoss Maxwellが執筆した株式の展望では、米国の景気、主要な変動要因、業種別の機会とリスク、さらに指数のテクニカル分析やシナリオ別見通しを取り上げ、世界および米国の株式市場を評価しています。この分析は、市場のリーダーシップが幅を広げる中、選択性が重要であることを浮き彫りにしています。

2026年の為替の展望

シニアマーケットアナリストのJustin Khooが執筆した為替の展望では、外国為替市場を形成するグローバルマクロと政策の背景を検証し、中央銀行の間での乖離と資本フローを中核テーマとして、主要な変動要因、潜在的なシナリオ、実用的なトレーディングポイントについて概説しています。

2026年の新興・オルタナティブ資産

シニアマーケットアナリストのEduardo Ramosによる分析のこのセクションでは、機関投資家の関与、資本配分のトレンド、市場構造の変遷という切り口から、新興・オルタナティブ資産クラスの動向を評価します。

2026年の商品先物の展望

シニアマーケットアナリストのNayel Al-Jawabraが執筆した商品先物の展望では、構造的な需要促進要因、戦略的な供給力学、ポートフォリオへの影響に焦点を当て、「商品先物の新しい体制」を探ります。

このレポートには、マーケットアナリストのRay Yangが執筆した中国特集も含まれており、中国の景気動向、政策の方向性、構造的な課題、投資機会について的を絞ったインサイトを提供しています。

VT Markets 2026年グローバル市場展望は、短期的な予測ではなく、資産クラスと地域を跨いだシナリオ分析、リスク認識、戦略的な備えに重点を置いています。

「2026年グローバル市場展望：着実な成長とバランスの取れたインフレ：機会が構造化する体制の下で舵取りをする」（2026 Global Market Outlook: Steady Growth, Balanced Inflation: Navigating a Regime of Structural Opportunity）は、こちらのリンクからダウンロード可能です。

