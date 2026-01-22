SÍDNEY, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, VT Markets anunció la publicación de su informe Perspectivas sobre el mercado mundial para 2026, titulado "Steady Growth, Balanced Inflation: Navigating a Regime of Structural Opportunity" (Crecimiento constante, inflación equilibrada: exploración de un marco de oportunidades estructurales). El informe ofrece una evaluación prospectiva sobre multiactivos respecto de las tendencias y oportunidades que se espera que den forma a los mercados mundiales en 2026, con base en un análisis profundo de las acciones, el mercado de divisas, los criptoactivos y las materias primas.

VT Markets publica su informe de "Perspectivas para 2026", en el que se destacan oportunidades en un contexto de crecimiento sostenido

A medida que el crecimiento mundial se estabiliza y las presiones inflacionarias continúan normalizándose, los mercados ingresan a una nueva fase caracterizada por ajustes estructurales y condiciones de riesgo más equilibradas. El informe fue desarrollado por el equipo de analistas de VT Markets y analiza cómo estos cambios pueden influir en la asignación de activos, el liderazgo sectorial y la estrategia comercial, lo que permite a los participantes del mercado ir más allá de la volatilidad a corto plazo y centrarse en el posicionamiento a largo plazo.

Aspectos destacados del informe de Perspectivas sobre el mercado mundial para 2026

Perspectivas para las acciones 2026

realizado por Ross Maxwell, responsable de Operaciones de Estrategia Global, el informe de perspectivas sobre las acciones evalúa los mercados bursátiles mundiales y estadounidenses y abarca el rendimiento económico de EE. UU., los factores clave, las oportunidades y los riesgos sectoriales, así como los aspectos técnicos de los índices y las perspectivas basadas en diferentes escenarios. El análisis destaca la importancia de la selectividad a medida que se amplía el liderazgo en el mercado.

Perspectivas para el mercado de divisas 2026

escrito por Justin Khoo, analista sénior de mercados, las perspectivas sobre el mercado de divisas analizan el contexto macroeconómico y político mundial que configura los mercados de divisas y describen los factores clave, los posibles escenarios y las conclusiones prácticas para los operadores, con divergencia de bancos centrales y flujos de capital como temas centrales.

Activos emergentes y alternativos 2026

Análisis de Eduardo Ramos, analista sénior de mercados, esta sección evalúa la evolución de las clases de activos emergentes y alternativos desde la perspectiva del compromiso institucional, las tendencias de asignación de capital y la evolución de la estructura del mercado.

Perspectivas sobre materias primas 2026

Escrito por Nayel Al-Jawabra, analista sénior de mercados, el informe de perspectivas sobre materias primas explora un "nuevo régimen de materias primas" y se centra en los factores estructurales que impulsan la demanda, la dinámica estratégica de la oferta y las implicaciones para las carteras.

Además, el informe incluye una edición especial centrada en China, escrita por Ray Yang, analista de mercados, y ofrece información específica sobre el rendimiento económico, la orientación política, los desafíos estructurales y las oportunidades de inversión de China.

En lugar de previsiones a corto plazo, el informe de Perspectivas sobre el mercado mundial para 2026 de VT Markets destaca el análisis de escenarios, la concienciación sobre riesgos y la preparación estratégica en todas las clases de activos y regiones.

El informe de Perspectivas sobre el mercado mundial para 2026: crecimiento constante, inflación equilibrada: exploración de un régimen de oportunidades estructurales se puede descargar aquí.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2865167/VT_Markets_Publishes_2026_Outlook_Report_Highlighting_Opportunities_Amid_Steady.jpg

FUENTE VT Markets