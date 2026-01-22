VT Markets發佈2026年全球市場展望報告 強調穩步增長中的機遇

2026年全球市場展望關鍵亮點

2026年股票市場展望

由全球策略營運主管Ross Maxwell撰寫，評估全球及美國股票市場，涵蓋美國經濟表現、關鍵驅動因素、行業機遇與風險，以及指數技術面與情景展望。分析強調市場領導力擴散背景下選擇性的重要性。

2026年外匯市場展望

由高級市場分析師Justin Khoo撰寫，審視塑造貨幣市場的全球宏觀與政策背景，概述關鍵驅動因素、潛在情景及交易者實用要點，以央行分化與資本流動為核心主題。

2026年新興及另類資產展望

由高級市場分析師Eduardo Ramos撰寫，通過機構參與、資本配置趨勢及市場結構演變的視角，評估新興及另類資產類別的發展。

2026年大宗商品展望

由高級市場分析師Nayel Al-Jawabra撰寫，探討「新大宗商品週期」，聚焦結構性需求驅動因素、戰略供應動態及投資組合影響。

報告還包括由市場分析師Ray Yang撰寫的中國專題版，提供對中國經濟增長、政策方向、結構性挑戰及投資機遇的針對性洞察。

VT Markets 2026年全球市場展望強調跨資產類別與區域的場景分析、風險意識與戰略準備，而非短期預測。

2026年全球市場展望報告現已正式發佈，可通過連結下載。

