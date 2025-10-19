Wialon gibt die Top 10 der GPS-Hardwarehersteller für das Jahr 2025 bekannt

DUBAI, VAE, 19. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Teltonika Telematics wurde erneut als weltweit führender Anbieter von Hardware für Flottenmanagement und Digitalisierung ausgezeichnet und belegt den ersten Platz in der Wialon GPS Hardware Manufacturers Top 10: 2025 Edition . Die Auszeichnung wurde auf der jährlichen Wialon Community Reunion in Dubai bekannt gegeben, zu der sich vor der GITEX Global führende Branchenvertreter versammelt hatten.

Teltonika Telematics awarded as the #1 GPS Hardware Manufacturer of 2025 at the Wialon Top 10 GPS Hardware Manufacturers ceremony.

Dies ist das vierte Jahr in Folge, in dem Teltonika Telematics die führende Position in der Rangliste einnimmt. Das Unternehmen behauptet seine führende Position mit über 100 integrierten Modellen und mehr als 900.000 verbundenen Geräten auf der Wialon-Plattform.

Das jährliche Wialon Top 10 Ranking zeigt die Hersteller, deren Geräte in den letzten 12 Monaten am häufigsten mit Wialon verbunden waren. Wialon , eine von Gurtam entwickelte globale Lösung zur Digitalisierung von Flotten, unterstützt über 3.800 Gerätemodelle von mehr als 700 Herstellern und ermöglicht es Dienstleistern und Flottenbesitzern, die für ihre Projekte am besten geeignete Hardware frei zu wählen.

Top 10 GPS Hardware Manufacturers 2025:

„Die Nummer eins zu sein, ist nicht nur ein Status, sondern auch eine Verantwortung." Gemeinsam mit Wialon konzentrieren wir uns darauf, intelligentere, individuellere und KI-gestützte Lösungen anzubieten, die unseren Partnern helfen, wettbewerbsfähig zu bleiben und die Zukunft der Telematik mitzugestalten", erklärte Hassan Shahzad, Sales Director Middle East bei Teltonika Telematics.

„In diesem Jahr beobachten wir sowohl Stabilität – langjährige Marktführer behalten ihre starken Positionen – als auch Veränderungen, da mehrere neue Unternehmen ihr Debüt geben. Dies zeigt, dass sich der Markt für Telematik-Hardware weiterentwickelt und Dienstleistern eine größere Auswahl an Optionen für ihre Projekte bietet", erklärte Aliaksandr Kuushynau, Head of Wialon.

Informationen zu Wialon

Wialon ist die ultimative Lösung für die Digitalisierung von Fuhrparks, die entwickelt wurde, um den Betrieb zu optimieren und die Effizienz aller Arten von Fuhrparks zu verbessern – von PKWs und LKWs bis hin zu schweren Fahrzeugen und Maschinen. Derzeit verfolgt Wialon mehr als 4,2 Millionen Fahrzeuge in über 160 Ländern und unterstützt Unternehmen aller Größen und Branchen dabei, Kosten zu senken und die betriebliche Leistung zu verbessern. Wialon ist das Flaggschiffprodukt von Gurtam, einem europäischen Entwickler von GPS-Tracking- und IoT-Software mit Hauptsitz in Vilnius und Niederlassungen in Boston, Dubai und Tiflis.

