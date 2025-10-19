Wialon、2025年版「GPSハードウェアメーカー・トップ10」を発表

Wialon

19 10月, 2025, 22:53 JST

ドバイ（アラブ首長国連邦）, 2025年10月19日 /PRNewswire/ -- Teltonika Telematicsは、車両管理およびデジタル化向けハードウェア分野において再びグローバルリーダーとして認められ、Wialonによる「GPSハードウェアメーカー トップ10：2025年版」1を獲得しました。この賞は、GITEX Global開催に先立ちドバイで行われた年次イベント「Wialon Community Reunion」において、業界の主要企業が一堂に会する中で発表されました。

これでTeltonika Telematicsは、同ランキングで4年連続の首位獲得となります。同社は、Wialonプラットフォーム上で100を超える統合モデル90万台以上の接続デバイスを展開し、その圧倒的な優位性を維持しています。

Teltonika Telematics awarded as the #1 GPS Hardware Manufacturer of 2025 at the Wialon Top 10 GPS Hardware Manufacturers ceremony.
年次ランキングであるWialon Top 10ランキングは、過去12か月間でWialonに最も多く接続されたデバイスを持つメーカーを紹介しています。Gurtamが開発したグローバルな車両デジタル化ソリューションであるWialonは、700社以上のメーカーによる3,800を超えるデバイスモデルに対応しており、サービスプロバイダーやフリートオーナーが自社のプロジェクトに最適なハードウェアを自由に選択できるようにしています。

2025 年版GPS ハードウェアメーカー・トップ10 は、以下のとおりです。

  1. Teltonika Telematics
  2. ST SUNLAB
  3. Jimi IoT
  4. Ruptela
  5. Queclink Wireless Solutions
  6. iStartek
  7. WanWayTech
  8. Howen Technologies
  9. Streamax Technology
  10. SEEWORLD Technology

「ナンバーワンであることは、単なる地位ではなく責任を伴うものです。私たちはWialon とともに、パートナーが競争力を維持し、テレマティクスの未来を築いていけるよう、よりスマートでカスタマイズ性が高く、AI を活用したソリューションの提供に注力しています。」–  と、Teltonika Telematics 中東地域セールスディレクターのHassan Shahzad 氏は述べています。

「今年は、長年のリーダー企業が強固な地位を維持する一方で、新たに参入した企業も複数登場するという『安定と変化』の両方が見られます。これは、テレマティクスハードウェア市場が進化を続けており、サービスプロバイダーにより幅広い選択肢を提供していることを示しています。」–  と、Wialon の責任者であるAliaksandr Kuushynau 氏は述べています。

Wialon について

Wialonは、乗用車やトラックから大型車両、建設機械に至るまで、あらゆる種類のフリート運用を最適化し、効率を向上させるために設計された究極の車両デジタル化ソリューションです。現在、Wialonは160か国以上で420万台を超える車両を追跡しており、あらゆる規模・業種の企業がコストを削減し、業務効率を向上させることを支援しています。Wialonは、欧州のGPS追跡およびIoTソフトウェア開発企業であるGurtamの旗艦製品であり、本社をヴィリニュスに構え、ボストン、ドバイ、トビリシに拠点を置いています。

メディア問い合わせ先：

Uladzislau Rassokhau、[email protected]

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2799349/Wialon.jpg
ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2799348/Wialon_Logo.jpg

SOURCE Wialon