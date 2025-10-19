Wialon、2025年版「GPSハードウェアメーカー・トップ10」を発表

ドバイ（アラブ首長国連邦）, 2025年10月19日 /PRNewswire/ -- Teltonika Telematicsは、車両管理およびデジタル化向けハードウェア分野において再びグローバルリーダーとして認められ、Wialonによる「GPSハードウェアメーカー トップ10：2025年版」で第1位を獲得しました。この賞は、GITEX Global開催に先立ちドバイで行われた年次イベント「Wialon Community Reunion」において、業界の主要企業が一堂に会する中で発表されました。

これでTeltonika Telematicsは、同ランキングで4年連続の首位獲得となります。同社は、Wialonプラットフォーム上で100を超える統合モデルと90万台以上の接続デバイスを展開し、その圧倒的な優位性を維持しています。

Teltonika Telematics awarded as the #1 GPS Hardware Manufacturer of 2025 at the Wialon Top 10 GPS Hardware Manufacturers ceremony.

年次ランキングであるWialon Top 10ランキングは、過去12か月間でWialonに最も多く接続されたデバイスを持つメーカーを紹介しています。Gurtamが開発したグローバルな車両デジタル化ソリューションであるWialonは、700社以上のメーカーによる3,800を超えるデバイスモデルに対応しており、サービスプロバイダーやフリートオーナーが自社のプロジェクトに最適なハードウェアを自由に選択できるようにしています。

2025 年版GPS ハードウェアメーカー・トップ10 は、以下のとおりです。

「ナンバーワンであることは、単なる地位ではなく責任を伴うものです。私たちはWialon とともに、パートナーが競争力を維持し、テレマティクスの未来を築いていけるよう、よりスマートでカスタマイズ性が高く、AI を活用したソリューションの提供に注力しています。」– と、Teltonika Telematics 中東地域セールスディレクターのHassan Shahzad 氏は述べています。

「今年は、長年のリーダー企業が強固な地位を維持する一方で、新たに参入した企業も複数登場するという『安定と変化』の両方が見られます。これは、テレマティクスハードウェア市場が進化を続けており、サービスプロバイダーにより幅広い選択肢を提供していることを示しています。」– と、Wialon の責任者であるAliaksandr Kuushynau 氏は述べています。

Wialon について

Wialonは、乗用車やトラックから大型車両、建設機械に至るまで、あらゆる種類のフリート運用を最適化し、効率を向上させるために設計された究極の車両デジタル化ソリューションです。現在、Wialonは160か国以上で420万台を超える車両を追跡しており、あらゆる規模・業種の企業がコストを削減し、業務効率を向上させることを支援しています。Wialonは、欧州のGPS追跡およびIoTソフトウェア開発企業であるGurtamの旗艦製品であり、本社をヴィリニュスに構え、ボストン、ドバイ、トビリシに拠点を置いています。

メディア問い合わせ先：

