Wialon 公佈 2025 年十大 GPS 硬件製造商

阿聯酋杜拜 2025年10月19日 /美通社/ -- Teltonika Telematics 再度獲評為車隊管理與數碼化硬件領域的全球領導者，榮登榜首 ：Wialon 十大 GPS 硬件製造商：2025 年版 。 該獎項於杜拜舉行的年度 Wialon 社群聚會上揭曉，此活動匯聚了業界頂尖人士，為即將登場的 GITEX 全球資訊科技展抄熱氣氛。

這標誌著 Teltonika Telematics 連續第四年蟬聯榜首。該公司憑藉超過 100 款整合型號以及 Wialon 平台上超過 90 萬部聯網裝置，持續保持其主導地位。

Teltonika Telematics 於 Wialon 十大 GPS 硬件製造商頒獎典禮中，榮獲「2025 年度最佳 GPS 硬件製造商第一名」殊榮。

年度 Wialon 十大排行榜揭曉，列舉過去十二個月中其設備最常連接至 Wialon 的製造商。 Wialon 是由 Gurtam 開發的全球車隊數位化解決方案，支援超過 700 間製造商的 3,800 多種裝置型號，讓服務供應商與車隊擁有者能自由選擇最符合項目需求的硬件設備。

2025 年十大 GPS 硬件製造商：

「成為第一，不只關乎地位——更關乎責任。與 Wialon 一起，我們與Wialon攜手，致力提供更智能、更個人化且由人工智能 (AI) 驅動的解決方案，協助合作夥伴保持競爭力，共同塑造車載通訊技術的未來。」— Teltonika Telematics 中東銷售總監 Hassan Shahzad 表示。

「今年我們既見證了穩定格局——長期領先者穩守強勢地位，也目睹了變革浪潮——數間新銳企業初露鋒芒。這證明車載通訊硬件市場持續演進，為服務供應商的項目計劃提供了更廣泛的選擇空間。」— Wialon 負責人 Aliaksandra Kuushynau 表示。

Wialon 簡介

Wialon 是終極車隊數碼化解決方案，專為優化各類車隊的營運效能而設計——從轎車、卡車到重型車輛與機械設備皆適用。目前 Wialon 在全球超過 160 個國家追蹤超過 420 萬架車輛，協助各規模與產業的企業降低成本並提升營運效能。Wialon 是歐洲 GPS 追蹤與物聯網軟件開發商 Gurtam 的旗艦產品，總部位於維爾紐斯，並在波士頓、杜拜及第比利斯設有辦事處。

