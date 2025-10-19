위알론, 2025년 상위 10대 GPS 하드웨어 제조사 발표

두바이, 아랍에미리트, 2025년 10월 19일 /PRNewswire/ -- 텔토니카 텔레매틱스(Teltonika Telematics)가 위알론 상위 10대 GPS 하드웨어 제조사: 2025년판(Wialon GPS Hardware Manufacturers Top 10: 2025 edition)에서 1위를 차지하며 차량 관리 및 디지털화 하드웨어 분야의 글로벌 리더로 다시 한번 인정받았다. 이 상은 중동 최대 ITC 전시회인 GITEX 글로벌(GITEX Global)을 앞두고 업계 주요 관계자들이 두바이에서 열린 연례 위알론 커뮤니티 리유니언(Wialon Community Reunion) 행사에서 발표됐다.

텔토니카 텔레매틱스는 지금까지 4년 연속 최고의 자리를 유지했다. 텔토니카 텔레매틱스는 위알론 플랫폼에 100개 이상의 통합 모델과 90만 대 이상의 연결 기기를 보유하며 강력한 지배력을 유지하고 있다.

Teltonika Telematics awarded as the #1 GPS Hardware Manufacturer of 2025 at the Wialon Top 10 GPS Hardware Manufacturers ceremony.

연례 위알론 상위 10대 순위는 지난 12개월 동안 위알론에서 가장 많이 연결된 기기의 제조업체를 선정해 보여준다. 위알론은 구르탐(Gurtam)이 개발한 글로벌 차량 디지털화 솔루션으로, 700여 개 제조사가 생산한 3800종 이상의 기기 모델을 지원하기 때문에 서비스 제공업체와 차량 소유주는 각자의 프로젝트에 가장 적합한 하드웨어를 자유롭게 선택할 수 있다.

2025년 상위 10대 GPS 하드웨어 제조업체

하산 샤자드(Hassan Shahzad) 텔토니카 텔레매틱스 중동 지역 영업 이사 는 "1위는 단순한 지위가 아닌 책임이다. 우리는 위알론과 함께 파트너사가 경쟁력을 유지하고 텔레매틱스의 미래를 만들어가는 데 도움을 줄 수 있는 더 스마트한 맞춤형 인공지능(AI) 기반 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있다"고 말했다.

알렉산드르 쿠시나우(Aliaksandr Kuushynau) 위알론 책임자 는 "올해는 강력한 입지와 함께 오랜 기간 선두를 유지해 온 기업들의 안정성과 여러 신규 업체의 등장에 따른 변화가 공존하는 모습을 보여준다. 이는 텔레매틱스 하드웨어 시장이 지속적으로 진화하며 서비스 제공업체에 프로젝트 수행을 위한 더 넓은 선택지를 제공하고 있음을 보여준다"고 말했다.

위알론 소개

위알론은 차량과 트럭부터 중장비와 기계에 이르기까지 모든 유형의 차량 운영을 최적화하고 효율성을 개선하도록 설계된 궁극의 차량 디지털화 솔루션이다. 현재 160여 개국에서 420만 대가 넘는 차량을 추적하며, 모든 규모와 업종의 기업이 비용을 절감하고 운영 성과를 개선할 수 있도록 지원한다. 위알론은 빌뉴스에 본사를 두고 보스턴, 두바이, 트빌리시에 지사를 운영하는 유럽 GPS 추적 및 사물인터넷(IoT) 소프트웨어 개발사 구르탐의 주력 제품이다.

미디어 문의

울라지슬라우 라소카우(Uladzislau Rassokhau), [email protected]

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2799349/Wialon.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2799348/Wialon_Logo.jpg

SOURCE Wialon