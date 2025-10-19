Wialon annonce le Top 10 des fabricants de matériel GPS pour 2025

DUBAÏ, EAU, 19 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Teltonika Telematics a une fois de plus été reconnu comme le leader mondial du matériel pour la gestion de flotte et la numérisation, en prenant la 1ere position dans le Top 10 des fabricants de matériel GPS de Wialon : édition 2025 . Le prix a été annoncé lors de la réunion annuelle de la communauté Wialon à Dubaï, qui a rassemblé les principaux acteurs du secteur avant le salon GITEX Global.

Teltonika Telematics a été désigné comme le premier fabricant de matériel GPS en 2025 lors de la cérémonie du Top 10 des fabricants de matériel GPS de Wialon.

C'est la quatrième année consécutive que Teltonika Telematics occupe la première place du classement. L'entreprise maintient sa position dominante avec plus de 100 modèles intégrés et plus de 900 000 appareils connectés sur la plateforme Wialon.

Le classement Wialon Top 10, publié chaque année, met en avant les fabricants dont les appareils ont été le plus souvent connectés à Wialon au cours des 12 derniers mois. Wialon , une solution globale de numérisation des flottes développée par Gurtam, prend en charge plus de 3 800 modèles d'appareils provenant de plus de 700 fabricants, ce qui permet aux fournisseurs de services et aux propriétaires de flottes de choisir librement le matériel qui convient le mieux à leurs projets.

Les 10 premiers fabricants de matériel GPS en 2025 :

« Être numéro un n'est pas seulement un statut, c'est une responsabilité. Avec Wialon, nous nous concentrons sur la fourniture de solutions plus intelligentes, plus personnalisées et axées sur l'IA qui aident nos partenaires à rester compétitifs et à façonner l'avenir de la télématique. » - a déclaré Hassan Shahzad, directeur des ventes pour le Moyen-Orient chez Teltonika Telematics.

« Cette année, nous constatons à la fois une stabilité - les leaders de longue date conservant leurs positions fortes - et un changement, avec l'arrivée de plusieurs nouveaux venus. Cela prouve que le marché du matériel télématique continue d'évoluer, offrant aux fournisseurs de services un plus large éventail d'options pour leurs projets ». - a déclaré Aliaksandr Kuushynau, directeur de Wialon.

À propos de Wialon

Wialon est la solution ultime de numérisation des flottes, conçue pour optimiser les opérations et améliorer l'efficacité de tous les types de flottes - des voitures et des camions aux véhicules lourds et aux machines. Actuellement, Wialon suit plus de 4,2 millions de véhicules dans plus de 160 pays, aidant les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs à réduire leurs coûts et à améliorer leurs performances opérationnelles. Wialon est le produit phare de Gurtam, un développeur européen de logiciels de suivi GPS et d'IdO dont le siège se trouve à Vilnius et qui possède des bureaux à Boston, Dubaï et Tbilissi.

