WNW Anuncia Iniciativa Estratégica de Insights de IA para Apoiar a Inovação de Produtos de Cuidado Funcional da Pele

SHENZHEN, China, 16 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Meiwu Technology Company Limited («WNW» ou a «Companhia»), (NASDAQ: WNW) anunciou hoje o lançamento de uma iniciativa estratégica de insights baseados em inteligência artificial («IA»), como parte de seus esforços contínuos para melhorar a colaboração em pesquisa e a eficiência operacional em todo o seu negócio de cuidado funcional da pele. Por meio desta iniciativa, a Companhia planeja explorar a aplicação de ferramentas de análise de dados assistidas por IA para apoiar a coordenação interna de pesquisa, a análise de formulações de produtos e a colaboração com parceiros de pesquisa externos.

Espera-se que a iniciativa ajude a Companhia a organizar e avaliar um volume crescente de dados de pesquisa, incluindo registros de formulações, estudos de ingredientes e publicações científicas relacionadas a tecnologias de cuidado da pele. Ao integrar ferramentas de análise assistidas por IA aos fluxos de trabalho internos, a Companhia visa melhorar a eficiência na revisão de materiais técnicos e na identificação de possíveis direções de desenvolvimento para produtos de cuidado funcional da pele.

«As ferramentas de análise assistidas por IA estão sendo cada vez mais usadas em muitas indústrias impulsionadas pela pesquisa para ajudar as equipes a gerenciar conjuntos de dados complexos e otimizar os fluxos de trabalho internos», declarou Zhichao Yang, Diretor Executivo da Companhia. «Ao explorar essas tecnologias em nossos processos de pesquisa, buscamos melhorar a coordenação entre as equipes internas e os parceiros de pesquisa externos, ao mesmo tempo que apoiamos uma avaliação mais eficiente dos dados de formulações e dos estudos de ingredientes.»

A Companhia espera que a iniciativa apoie sua colaboração contínua com instituições de pesquisa externas e parceiros de desenvolvimento de produtos, ao melhorar a organização e revisão de dados históricos de formulações, estudos de ingredientes e materiais técnicos. A análise assistida por IA pode ajudar a identificar possíveis interações entre ingredientes e facilitar um compartilhamento de dados mais padronizado entre os participantes de pesquisa envolvidos em projetos de desenvolvimento de produtos. Com o tempo, a Companhia acredita que as melhorias na coordenação de pesquisa interna e na gestão de dados podem contribuir para um processo de desenvolvimento de produtos mais eficiente, à medida que continua expandindo seu portfólio de produtos de cuidado funcional da pele e seu ecossistema de cadeia de suprimentos.

Sobre a Meiwu Technology Company Limited

Meiwu Technology Company Limited é uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas constituída em 4 de dezembro de 2018. A Meiwu realizou uma transição estratégica de seu negócio, passando da venda online de alimentos selecionados de alta qualidade e serviços de mensagens curtas para a indústria de cuidado da pele, e atualmente atua na venda de produtos de cuidado funcional da pele por meio da Xiamen Chunshang Health Technology Co., Ltd. («Chunshang Xiamen»), uma filial indireta integral da Meiwu na China.

Declaração de Porto Seguro

Certas declarações feitas neste comunicado são «declarações prospectivas» conforme o significado das disposições de «porto seguro» da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos Estados Unidos de 1995. Quando usadas neste comunicado de imprensa, as palavras «estimativas», «projetado», «espera», «antecipa», «previsões», «planos», «intende», «acredita», «busca», «pode», «irá», «deveria», «futuro», «propõe» e variações dessas palavras ou expressões similares (ou as versões negativas de tais palavras ou expressões) têm por objetivo identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas não são garantias de desempenho, condições ou resultados futuros, e envolvem uma série de riscos, incertezas, suposições e outros fatores importantes conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia, que poderão fazer com que os resultados ou desfechos reais difiram materialmente daqueles discutidos nas declarações prospectivas. Entre os fatores importantes, destacam-se: a capacidade de gerenciar o crescimento; a capacidade de identificar e integrar outras aquisições futuras; a capacidade de obter financiamento adicional no futuro para financiar despesas de capital; flutuações nas condições econômicas e comerciais gerais; custos ou outros fatores que afetam adversamente nossa rentabilidade; litígios envolvendo patentes, propriedade intelectual e outros assuntos; possíveis mudanças no ambiente legislativo e regulamentar; uma pandemia ou epidemia. As declarações prospectivas contidas neste comunicado também estão sujeitas a outros riscos e incertezas, incluindo aqueles descritos mais detalhadamente nos documentos apresentados pela Companhia à Comissão de Valores Mobiliários, que estão disponíveis para consulta em www.sec.gov. A Companhia não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pela legislação aplicável. Tais informações valem apenas na data de publicação deste comunicado.

Contato com a Meiwu Technology Company Limited

E-mail: [email protected]





FONTE Meiwu Technology Company Limited