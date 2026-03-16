WNW kündigt strategische KI-Analyseinitiative zur Unterstützung von Innovationen bei funktionellen Hautpflegeprodukten an

SHENZHEN, China, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- Meiwu Technology Company Limited („WNW" oder das „Unternehmen") (NASDAQ: WNW) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine strategische Initiative für künstliche Intelligenz („KI") einführt, um die Forschungszusammenarbeit und die betriebliche Effizienz in seinem Geschäft mit funktionellen Hautpflegeprodukten weiter zu verbessern. Im Rahmen dieser Initiative plant das Unternehmen, den Einsatz KI-gestützter Datenanalysetools zu prüfen, um die interne Forschungskoordination, die Analyse von Produktformulierungen sowie die Zusammenarbeit mit externen Forschungspartnern zu unterstützen.

Die Initiative soll dem Unternehmen dabei helfen, eine wachsende Menge an Forschungsdaten zu organisieren und auszuwerten, darunter Formulierungsaufzeichnungen, Inhaltsstoffstudien sowie wissenschaftliche Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Hautpflegetechnologien. Durch die Integration KI-gestützter Analysetools in interne Arbeitsabläufe beabsichtigt das Unternehmen, die Effizienz bei der Prüfung technischer Materialien zu verbessern und potenzielle Entwicklungsrichtungen für funktionelle Hautpflegeprodukte zu identifizieren.

„KI-gestützte Analysetools werden in vielen forschungsintensiven Branchen zunehmend eingesetzt, um Teams bei der Verwaltung komplexer Datensätze und der Optimierung interner Arbeitsabläufe zu unterstützen", sagte Zhichao Yang, Chief Executive Officer des Unternehmens. „Durch die Erprobung dieser Technologien in unseren Forschungsprozessen wollen wir die Zusammenarbeit zwischen internen Teams und externen Forschungspartnern stärken und gleichzeitig eine effizientere Bewertung von Formulierungsdaten und Inhaltsstoffforschung unterstützen."

Das Unternehmen erwartet, dass die Initiative seine laufende Zusammenarbeit mit externen Forschungseinrichtungen und Produktentwicklungspartnern unterstützt, indem die Organisation und Überprüfung historischer Formulierungsdaten, Inhaltsstoffstudien und technischer Materialien verbessert wird. KI-gestützte Analysen können helfen, potenzielle Wechselwirkungen zwischen Inhaltsstoffen zu identifizieren und einen stärker standardisierten Datenaustausch zwischen den an Produktentwicklungsprojekten beteiligten Forschungspartnern zu ermöglichen. Langfristig geht das Unternehmen davon aus, dass Verbesserungen in der internen Forschungskoordination und im Datenmanagement zu einem effizienteren Produktentwicklungsprozess beitragen können, während es sein Portfolio an funktionellen Hautpflegeprodukten und sein Lieferkettenökosystem weiter ausbaut.

Über Meiwu Technology Company Limited

Meiwu Technology Company Limited ist ein auf den Britischen Jungferninseln gegründetes Unternehmen, das am 4. Dezember 2018 gegründet wurde. Meiwu hat eine strategische Transformation seines Geschäfts von Online-Verkäufen ausgewählter hochwertiger Lebensmittelprodukte und Kurznachrichtendiensten hin zur Hautpflegeindustrie umgesetzt und ist derzeit über Xiamen Chunshang Health Technology Co., Ltd. („Chunshang Xiamen"), eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Meiwu in China, im Verkauf funktioneller Hautpflegeprodukte tätig.

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Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der „Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wenn in dieser Pressemitteilung Wörter wie „schätzt", „prognostiziert", „erwartet", „antizipiert", „plant", „beabsichtigt", „glaubt", „strebt an", „kann", „wird", „sollte", „zukünftig", „vorschlägt" oder Variationen dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke (einschließlich negativer Formen solcher Wörter oder Ausdrücke) verwendet werden, sollen diese zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse dar und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderer wichtiger Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Wichtige Faktoren sind unter anderem: die Fähigkeit, Wachstum zu steuern; die Fähigkeit, zukünftige Akquisitionen zu identifizieren und zu integrieren; die Fähigkeit, künftig zusätzliche Finanzmittel zur Finanzierung von Investitionsausgaben zu beschaffen; Schwankungen der allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Bedingungen; Kosten oder andere Faktoren, die unsere Rentabilität beeinträchtigen; Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Patenten, geistigem Eigentum und anderen Angelegenheiten; mögliche Änderungen im gesetzgeberischen und regulatorischen Umfeld; eine Pandemie oder Epidemie. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen auch weiteren Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen, die ausführlicher in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter www.sec.gov eingesehen werden können. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese Informationen gelten nur zum Datum dieser Mitteilung.

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