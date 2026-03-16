WNW anuncia iniciativa estratégica de análisis con IA para apoyar la innovación en productos funcionales para el cuidado de la piel

SHENZHEN, China, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Meiwu Technology Company Limited ("WNW" o la "Compañía"), (NASDAQ: WNW), anunció hoy que la Compañía está introduciendo una iniciativa estratégica de análisis basada en inteligencia artificial ("IA") como parte de sus esfuerzos continuos para mejorar la colaboración en investigación y la eficiencia operativa en su negocio de cuidado funcional de la piel. A través de esta iniciativa, la Compañía planea explorar la aplicación de herramientas de análisis de datos asistidas por IA para apoyar la coordinación interna de investigación, el análisis de formulaciones de productos y la colaboración con socios externos de investigación.

Se espera que la iniciativa ayude a la Compañía a organizar y evaluar un creciente conjunto de datos de investigación, incluidos registros de formulación, estudios de ingredientes y publicaciones científicas relacionadas con tecnologías de cuidado de la piel. Al integrar herramientas analíticas respaldadas por IA en los flujos de trabajo internos, la Compañía tiene como objetivo mejorar la eficiencia en la revisión de materiales técnicos e identificar posibles direcciones de desarrollo para productos funcionales para el cuidado de la piel.

"Las herramientas analíticas asistidas por IA se utilizan cada vez más en muchas industrias impulsadas por la investigación para ayudar a los equipos a gestionar conjuntos de datos complejos y optimizar los flujos de trabajo internos", dijo Zhichao Yang, director ejecutivo de la Compañía. "Al explorar estas tecnologías dentro de nuestros procesos de investigación, nuestro objetivo es mejorar la coordinación entre los equipos internos y los socios externos de investigación, al tiempo que apoyamos una evaluación más eficiente de los datos de formulación y la investigación de ingredientes".

La Compañía espera que la iniciativa respalde su colaboración continua con instituciones externas de investigación y socios de desarrollo de productos al mejorar la organización y revisión de datos históricos de formulaciones, estudios de ingredientes y materiales técnicos. El análisis asistido por IA puede ayudar a identificar posibles interacciones entre ingredientes y facilitar un intercambio de datos más estandarizado entre los participantes de investigación involucrados en proyectos de desarrollo de productos. Con el tiempo, la Compañía cree que las mejoras en la coordinación interna de investigación y la gestión de datos pueden contribuir a un proceso de desarrollo de productos más eficiente a medida que continúa expandiendo su cartera de productos funcionales para el cuidado de la piel y su ecosistema de cadena de suministro.

Acerca de Meiwu Technology Company Limited

Meiwu Technology Company Limited es una empresa de las Islas Vírgenes Británicas incorporada el 4 de diciembre de 2018. Meiwu implementó una transición estratégica de su negocio desde la venta en línea de productos alimenticios selectos de alta calidad y servicios de mensajes cortos hacia la industria del cuidado de la piel, y actualmente se dedica a la venta de productos funcionales para el cuidado de la piel a través de Xiamen Chunshang Health Technology Co., Ltd. ("Chunshang Xiamen"), una subsidiaria indirecta de propiedad total de Meiwu en China.

Declaración de Puerto Seguro

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado son "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras "estima", "proyecta", "espera", "anticipa", "pronostica", "planifica", "tiene la intención", "cree", "busca", "puede", "hará", "debería", "futuro", "propone" y variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de tales palabras o expresiones) tienen la intención de identificar declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño futuro, condiciones o resultados, e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de la Compañía, que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los discutidos en las declaraciones prospectivas. Factores importantes incluyen, entre otros: la capacidad de gestionar el crecimiento; la capacidad de identificar e integrar futuras adquisiciones; la capacidad de obtener financiamiento adicional en el futuro para financiar gastos de capital; fluctuaciones en las condiciones económicas y comerciales generales; costos u otros factores que afecten negativamente nuestra rentabilidad; litigios relacionados con patentes, propiedad intelectual y otros asuntos; posibles cambios en el entorno legislativo y regulatorio; una pandemia o epidemia. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado también están sujetas a otros riesgos e incertidumbres, incluidos los descritos más detalladamente en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, disponibles en www.sec.gov. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros, excepto según lo exija la ley aplicable. Dicha información se refiere únicamente a la fecha de este comunicado.

Contacto Meiwu Technology Company Limited

Correo electrónico: [email protected]

FUENTE Meiwu Technology Company Limited