WNW, 기능성 스킨케어 제품 혁신 지원을 위한 AI 전략 인사이트 이니셔티브 발표

중국 선전, 2026년 3월 16일 /PRNewswire/ -- 메이우 테크놀로지 컴퍼니 리미티드(「WNW」 또는 「회사」)（나스닥：WNW）는 오늘 기능성 스킨케어 사업 전반의 연구개발 협력과 운영 효율성을 지속적으로 제고하기 위한 일환으로 인공지능(「AI」) 전략 인사이트 이니셔티브를 도입한다고 발표했습니다. 본 이니셔티브를 통해 회사는 AI 보조 데이터 분석 도구의 활용을 모색하여 내부 연구개발 협력, 제품 처방 분석 및 외부 연구 파트너와의 협력을 지원할 방침입니다.

본 이니셔티브는 처방 기록, 성분 연구, 스킨케어 기술 관련 학술 문헌 등 증가하는 연구 데이터를 정리하고 평가하는 데 회사를 지원할 것으로 기대됩니다. 회사는 AI 보조 분석 도구를 내부 업무 프로세스에 통합하여 기술 자료 검토 효율성을 높이고 기능성 스킨케어 제품의 잠재적 개발 방향을 파악하는 것을 목표로 합니다.

회사 최고경영자(CEO) 양즈차오(Zhichao Yang)는 「AI 보조 분석 도구는 많은 연구개발 주도형 산업에서 활용이 확대되고 있으며, 팀이 복잡한 데이터 세트를 관리하고 내부 업무 프로세스를 간소화하는 데 도움을 주고 있습니다. 연구개발 프로세스에 이러한 기술을 활용하여 내부 팀과 외부 연구 파트너 간의 협력을 강화하는 동시에 처방 데이터와 성분 연구 성과를 더욱 효율적으로 평가할 수 있도록 지원하겠습니다」라고 말했습니다.

회사는 역대 처방 데이터, 성분 연구 및 기술 자료의 정리와 검토를 개선하여 외부 연구 기관 및 제품 개발 파트너와의 지속적인 협력을 지원할 것으로 기대합니다. AI 보조 분석은 잠재적인 성분 간 상호 작용을 파악하고 제품 개발 프로젝트에 참여하는 연구 관계자 간의 데이터 공유 표준화를 촉진하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 회사가 기능성 스킨케어 제품 라인업과 공급망 생태계를 지속적으로 확장함에 따라 내부 연구개발 협력 및 데이터 관리 능력의 향상이 장기적으로 제품 개발 프로세스의 효율화에 기여할 것으로 회사는 믿고 있습니다.

메이우 테크놀로지 컴퍼니 리미티드 소개

메이우 테크놀로지 컴퍼니 리미티드는 영국령 버진아일랜드 기업으로 2018년 12월 4일에 설립되었습니다. 메이우는 전략적 사업 전환을 실시하여 엄선된 고품질 식품 온라인 판매, 단문 메시지 서비스에서 스킨케어 산업으로 사업을 전환했으며, 현재 중국 내 간접 전액 자회사인 샤먼 춘상 헬스 테크놀로지 컴퍼니 리미티드(「샤먼 춘상」)를 통해 기능성 스킨케어 제품 판매 사업을 전개하고 있습니다.

세이프 하버 선언

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메이우 테크놀로지 컴퍼니 리미티드 문의처

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SOURCE Meiwu Technology Company Limited