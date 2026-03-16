WNW、機能性スキンケア製品のイノベーションを支援する戦略的AIインサイト・イニシアチブを発表

中国、深セン、2026年3月16日 /PRNewswire/ -- Meiwu Technology Company Limited（「WNW」または「当社」）（NASDAQ: WNW）は本日、機能性スキンケア事業における研究協力および業務効率の向上を目的として、戦略的な人工知能（「AI」）インサイト・イニシアチブを導入することを発表しました。本イニシアチブを通じて、当社はAI支援データ分析ツールの活用を検討し、社内研究の調整、製品処方の分析、および外部研究パートナーとの協力を支援する予定です。

本イニシアチブは、処方記録、成分研究、スキンケア技術に関連する科学論文など、増加する研究データの整理および評価に役立つと期待されています。AI支援分析ツールを社内ワークフローに統合することで、技術資料のレビュー効率を高め、機能性スキンケア製品の潜在的な開発方向を特定することを目指します。

当社の最高経営責任者（CEO）であるZhichao Yangは次のように述べています。「AI支援の分析ツールは、複雑なデータセットの管理や社内ワークフローの効率化を支援するため、研究主導型の多くの産業でますます活用されています。これらの技術を当社の研究プロセスに取り入れることで、社内チームと外部研究パートナーとの連携を強化し、処方データや成分研究の評価をより効率的に進めることを目指しています。」

当社は、本イニシアチブにより、過去の処方データ、成分研究、技術資料の整理およびレビューを改善し、外部研究機関や製品開発パートナーとの継続的な協力を支援できると期待しています。AI支援分析は、成分間の潜在的な相互作用の特定や、製品開発プロジェクトに関与する研究者間でのより標準化されたデータ共有の促進に役立つ可能性があります。将来的には、社内研究調整とデータ管理の改善が、機能性スキンケア製品ポートフォリオとサプライチェーンエコシステムの拡大とともに、より効率的な製品開発プロセスにつながる可能性があると当社は考えています。

Meiwu Technology Company Limitedについて

Meiwu Technology Company Limitedは、2018年12月4日に設立された、英領バージン諸島に登録された企業です。Meiwuは、厳選された高品質食品のオンライン販売およびショートメッセージサービス事業からスキンケア産業への戦略的転換を実施し、現在は、中国における当社の間接完全子会社である厦門淳尚健康科技有限公司（「厦門淳尚」）を通じて、機能性スキンケア製品の販売に従事しています。

セーフハーバー（安全港）に関する声明

本プレスリリースにおける特定の記述は、1995年米国私募証券訴訟改革法の「セーフハーバー」規定に基づく「将来予想に関する記述」です。本プレスリリースにおいて、「推定する」、「予測する」、「期待する」、「予期する」、「予見する」、「計画する」、「意図する」、「確信する」、「求める」、「かもしれない」、「であろう」、「すべきである」、「将来」、「提案する」という語句、またはこれらのバリエーションまたは類似表現（またはこれらの語句や表現の否定形）を使用する場合、それらは将来予想に関する記述を識別することを目的としています。これらの将来予想に関する記述は、将来の業績、状況、または結果を保証するものではなく、多数の既知および未知のリスク、不確実性、前提、その他の重要な要因を伴います。これらの要因の多くは当社の管理の及ばない範囲にあり、実際の結果または成果が将来予想に関する記述で議論された内容と大きく異なる可能性があります。重要な要因には、特に、成長を管理する能力、その他の将来の買収を特定および統合する能力、将来、資本支出に充てるための追加資金を調達する能力、一般的な経済および事業環境の変動、当社の収益性に悪影響を及ぼすコストその他の要因、特許、知的財産、その他の事項に関する訴訟、法規制環境における潜在的な変化、パンデミックまたは流行が含まれます。本リリースに含まれる将来予想に関する記述は、他のリスクおよび不確実性の影響も受けます。これには、当社が米国証券取引委員会（SEC）に提出した書類（www.sec.govにて閲覧可能）に詳細に記載されているリスクが含まれます。当社は、適用される法律で要求される場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の理由により、将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負いません。かかる情報は、本リリースの発行日現在のものです。

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