WNW annonce une initiative stratégique d'intelligence artificielle pour soutenir l'innovation des produits de soins de la peau fonctionnels

SHENZHEN, Chine, 16 mars 2026 /PRNewswire/ -- Meiwu Technology Company Limited («WNW» ou la «Société»), (NASDAQ: WNW) a annoncé aujourd'hui qu'elle lançait une initiative stratégique d'intelligence artificielle («IA») dans le cadre de ses efforts continus visant à améliorer la collaboration en matière de recherche et l'efficacité opérationnelle de son activité de soins de la peau fonctionnels. Par le biais de cette initiative, la Société prévoit d'explorer l'application d'outils d'analyse de données assistés par l'IA pour soutenir la coordination de la recherche interne, l'analyse des formulations de produits et la collaboration avec des partenaires de recherche externes.

Cette initiative devrait aider la Société à organiser et à évaluer un volume croissant de données de recherche, notamment des registres de formulations, des études sur les ingrédients et des publications scientifiques liées aux technologies de soins de la peau. En intégrant des outils d'analyse assistés par l'IA dans les flux de travail internes, la Société vise à améliorer l'efficacité de l'examen des documents techniques et à identifier les orientations de développement potentielles pour les produits de soins de la peau fonctionnels.

«Les outils d'analyse assistés par l'IA sont de plus en plus utilisés dans de nombreuses industries axées sur la recherche pour aider les équipes à gérer des ensembles de données complexes et à rationaliser les flux de travail internes», a déclaré Zhichao Yang, directeur général de la Société. «En explorant ces technologies dans nos processus de recherche, nous visons à renforcer la coordination entre les équipes internes et les partenaires de recherche externes, tout en soutenant une évaluation plus efficace des données de formulation et de la recherche sur les ingrédients.»

La Société s'attend à ce que cette initiative soutienne sa collaboration continue avec des institutions de recherche externes et des partenaires de développement de produits en améliorant l'organisation et l'examen des données historiques de formulation, des études sur les ingrédients et des documents techniques. L'analyse assistée par l'IA peut aider à identifier les interactions potentielles entre les ingrédients et faciliter un partage de données plus standardisé entre les participants à la recherche impliqués dans des projets de développement de produits. À terme, la Société estime que les améliorations apportées à la coordination de la recherche interne et à la gestion des données pourraient contribuer à un processus de développement de produits plus efficace, alors qu'elle continue d'étendre son portefeuille de produits de soins de la peau fonctionnels et son écosystème de chaîne d'approvisionnement.

À propos de Meiwu Technology Company Limited

Meiwu Technology Company Limited est une société des Îles Vierges britanniques constituée le 4 décembre 2018. Meiwu a procédé à une transition stratégique de son activité, passant de la vente en ligne de produits alimentaires sélectionnés de haute qualité et de services de messagerie courte à l'industrie des soins de la peau, et exerce actuellement la vente de produits de soins de la peau fonctionnels par l'intermédiaire de Xiamen Chunshang Health Technology Co., Ltd. («Chunshang Xiamen»), une filiale indirecte entièrement détenue par Meiwu en Chine.

Déclaration de port d'attache

Certaines déclarations faites dans ce communiqué sont des «déclarations prospectives» au sens des dispositions de «port d'attache» du Private Securities Litigation Reform Act américain de 1995. Lorsqu'elles sont utilisées dans le présent communiqué de presse, les mots «estime», «projette», «s'attend à», «anticipe», «prévoit», «planifie», «a l'intention de», «croit», «cherche», «peut», «va», «devrait», «futur», «propose» et les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) visent à identifier des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes, d'hypothèses et d'autres facteurs importants, connus et inconnus, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société, qui pourraient entraîner des différences substantielles entre les résultats ou les issues réels et ceux évoqués dans les déclarations prospectives. Parmi les facteurs importants figurent notamment : la capacité à gérer la croissance ; la capacité à identifier et intégrer d'autres acquisitions futures ; la capacité à obtenir un financement supplémentaire à l'avenir pour couvrir les dépenses d'investissement ; les fluctuations des conditions économiques et commerciales générales ; les coûts ou autres facteurs affectant négativement notre rentabilité ; les litiges impliquant des brevets, la propriété intellectuelle et d'autres questions ; les modifications potentielles de l'environnement législatif et réglementaire ; une pandémie ou une épidémie. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont également soumises à d'autres risques et incertitudes, y compris ceux décrits plus en détail dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, qui sont disponibles pour consultation sur le site www.sec.gov. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'une autre manière, sauf si la loi applicable l'exige. Ces informations ne sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué.

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