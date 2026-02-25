WORLD'S BEST SOMMELIERS' SELECTION 2026 ANUNCIADO

Notícias fornecidas por

50 Best

25 fev, 2026, 13:00 GMT

LONDRES, 25 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Em uma celebração global da excelência do vinho, sommeliers líderes de 17 países, em seis continentes, julgaram o World's Best Sommeliers' Selection 2026. Os jurados, provenientes da rede do The World's 50 Best Restaurants, liderados por Kristell Monot, presidente do World's Best Sommeliers' Selection e sommelier-chefe do Mugaritz, degustaram uma ampla variedade de vinhos para determinar uma seleção de 115 vinhos de 16 países.

Para ver a seleção final, acesse aqui.

Continue Reading
The third edition of the World’s Best Sommeliers’ Selection is revealed, celebrating wines judged by leading sommeliers from around the world.
The third edition of the World’s Best Sommeliers’ Selection is revealed, celebrating wines judged by leading sommeliers from around the world.

A Itália liderou a seleção com 20 vinhos, sendo 13 tintos. A Nebbiolo se destacou com quatro exemplares de Barolo e Barbaresco, enquanto estilos mais contemporâneos incluíram o Grenache de Clara Marcelli e o Merlot envelhecido no fundo do mar da Tenuta Del Paguro.

Portugal veio em seguida, com 18 vinhos nas categorias branco, tinto e fortificado. Cinco vinhos brancos evidenciaram a força das castas autóctones de Portugal, enquanto todos os oito tintos eram oriundos do Douro. Três vinhos do Porto e dois vinhos da Madeira reafirmaram o domínio de Portugal nos vinhos fortificados.

Os EUA alcançaram 17 vinhos, liderados pela Califórnia com seis tintos e um branco, que vão do Pinot Noir de Sonoma aos Cabernet Sauvignons de Paso Robles. O Texas contribuiu com seis vinhos, enquanto a Lingua Franca, do Oregon, garantiu quatro posições com Chardonnay e Pinot Noir.

A Espanha apresentou sete tintos de regiões como Ribera del Duero, Rioja e Priorat. Dois sherries destacaram o interesse renovado por vinhos fortificados, enquanto o Cava de Pere Ventura reforçou a força da Espanha nos estilos espumantes. Os brancos contemporâneos da Chivite e da Bodegas Faustino completaram as 12 entradas.

A Argentina também contribuiu com 12 vinhos, sendo sete tintos que reforçam a reputação do país na categoria Malbec. Quatro vinhos brancos apresentaram uma gama estilística crescente, enquanto o produtor do Vale do Uco, Rutini, demonstrou versatilidade com um Malbec, um Chardonnay e um espumante de método tradicional. O Uruguai conquistou cinco posições, enquanto o Brasil foi representado por um único corte branco e o Chile garantiu oito vinhos tintos.

Em outras partes da Europa, a França liderou nas categorias de espumantes e rosés, enquanto a Alemanha impressionou com três Rieslings. O produtor tcheco Gurdau conquistou três posições com um Riesling, um Grüner Veltliner e um Sekt. A Geórgia adicionou duas castas tradicionais, incluindo o único vinho laranja, e a Grécia contribuiu com um vinho branco e um tinto.

Um porta-voz do World's Best Sommeliers' Selection comenta: "A seleção reflete a incrível diversidade do cenário global do vinho – desde clássicos reverenciados até novas vozes ousadas. A seleção continua sendo uma referência confiável para profissionais do setor on-trade e temos orgulho de reunir os melhores sommeliers do mundo para definir o futuro do vinho."

Centro de mídia:
https://event.worldsbestsommeliersselection.com/live/en/page/media-centre

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2919144/WBSS26.pdf
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2918452/Worlds_Best_Sommeliers.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2919130/WORLDS_BEST_SOMMELIERS_SELECTION_Logo.jpg 

FONTE 50 Best

Da mesma fonte

KHUFU'S NO EGITO É NOMEADO NO.1 NO MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026

KHUFU'S NO EGITO É NOMEADO NO.1 NO MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026

Khufu's, em Gizé, Egito, foi coroado The Best Restaurant in the Middle East & North Africa 2026, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, após a...
EUROPE'S 50 BEST BARS DEBUTARÁ NOMBRANDO A LOS MEJORES BARES DE TODO EL CONTINENTE

EUROPE'S 50 BEST BARS DEBUTARÁ NOMBRANDO A LOS MEJORES BARES DE TODO EL CONTINENTE

50 Best presentará la lista inaugural de Europe's 50 Best Bars, estableciendo así una nueva clasificación que rinde homenaje a los destinos...
More Releases From This Source

Explorar

Entertainment

Entertainment

Beers, Wines and Spirits

Beers, Wines and Spirits

Beverages

Beverages

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

News Releases in Similar Topics