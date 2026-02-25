WORLD'S BEST SOMMELIERS' SELECTION 2026 ANUNCIADO

LONDRES, 25 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Em uma celebração global da excelência do vinho, sommeliers líderes de 17 países, em seis continentes, julgaram o World's Best Sommeliers' Selection 2026. Os jurados, provenientes da rede do The World's 50 Best Restaurants, liderados por Kristell Monot, presidente do World's Best Sommeliers' Selection e sommelier-chefe do Mugaritz, degustaram uma ampla variedade de vinhos para determinar uma seleção de 115 vinhos de 16 países.

A Itália liderou a seleção com 20 vinhos, sendo 13 tintos. A Nebbiolo se destacou com quatro exemplares de Barolo e Barbaresco, enquanto estilos mais contemporâneos incluíram o Grenache de Clara Marcelli e o Merlot envelhecido no fundo do mar da Tenuta Del Paguro.

Portugal veio em seguida, com 18 vinhos nas categorias branco, tinto e fortificado. Cinco vinhos brancos evidenciaram a força das castas autóctones de Portugal, enquanto todos os oito tintos eram oriundos do Douro. Três vinhos do Porto e dois vinhos da Madeira reafirmaram o domínio de Portugal nos vinhos fortificados.

Os EUA alcançaram 17 vinhos, liderados pela Califórnia com seis tintos e um branco, que vão do Pinot Noir de Sonoma aos Cabernet Sauvignons de Paso Robles. O Texas contribuiu com seis vinhos, enquanto a Lingua Franca, do Oregon, garantiu quatro posições com Chardonnay e Pinot Noir.

A Espanha apresentou sete tintos de regiões como Ribera del Duero, Rioja e Priorat. Dois sherries destacaram o interesse renovado por vinhos fortificados, enquanto o Cava de Pere Ventura reforçou a força da Espanha nos estilos espumantes. Os brancos contemporâneos da Chivite e da Bodegas Faustino completaram as 12 entradas.

A Argentina também contribuiu com 12 vinhos, sendo sete tintos que reforçam a reputação do país na categoria Malbec. Quatro vinhos brancos apresentaram uma gama estilística crescente, enquanto o produtor do Vale do Uco, Rutini, demonstrou versatilidade com um Malbec, um Chardonnay e um espumante de método tradicional. O Uruguai conquistou cinco posições, enquanto o Brasil foi representado por um único corte branco e o Chile garantiu oito vinhos tintos.

Em outras partes da Europa, a França liderou nas categorias de espumantes e rosés, enquanto a Alemanha impressionou com três Rieslings. O produtor tcheco Gurdau conquistou três posições com um Riesling, um Grüner Veltliner e um Sekt. A Geórgia adicionou duas castas tradicionais, incluindo o único vinho laranja, e a Grécia contribuiu com um vinho branco e um tinto.

Um porta-voz do World's Best Sommeliers' Selection comenta: "A seleção reflete a incrível diversidade do cenário global do vinho – desde clássicos reverenciados até novas vozes ousadas. A seleção continua sendo uma referência confiável para profissionais do setor on-trade e temos orgulho de reunir os melhores sommeliers do mundo para definir o futuro do vinho."

