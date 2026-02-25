WORLD'S BEST SOMMELIERS' SELECTION 2026 ANNONCÉE

LONDRES, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une célébration mondiale de l'excellence viticole, d'éminents sommeliers de 17 pays sur six continents ont procédé en tant que juge à la World's Best Sommeliers' Selection 2026. Des membres du réseau The World's 50 Best Restaurants, menés par Kristell Monot, présidente de la World's Best Sommeliers' Selection et chef sommelière au Mugaritz, ont dégusté un large portefeuil de vins afin de constituer une sélection de 115 vins provenant de 16 pays.

L'Italie arrive en tête de la sélection avec 20 vins retenus, dont 13 rouges. Le Nebbiolo s'est démarqué avec quatre Barolo et Barbaresco, tandis que des styles plus contemporains comprenaient le Grenache de Clara Marcelli et le Merlot de Tenuta Del Paguro, vieilli en immersion dans les fonds marins.

Le Portugal a suivi avec 18 vins dans les catégories blanc, rouge et fortifié. Cinq vins blancs ont mis en évidence la force des cépages autochtones du Portugal, tandis que les huit vins rouges provenaient du Douro. Trois portos et deux vins de Madère ont réaffirmé la maîtrise du Portugal en matière de vins fortifiés.

Les États-Unis ont vu 17 de leurs vins sélectionnés, la Californie en tête avec six rouges et un blanc, du pinot noir de Sonoma au cabernet sauvignon de Paso Robles. Le Texas a contribué six vins, tandis que la Lingua Franca de l'Oregon a obtenu quatre entrées pour le Chardonnay et le Pinot Noir.

Sept vins rouges d'Espagne provenant de régions telles que Ribera del Duero, Rioja et Priorat ont été choisis. Deux Xérès ont mis en évidence le regain d'intérêt pour les vins fortifiés, tandis que le Cava de Pere Ventura a renforcé la position de l'Espagne en matière de vins pétillants. Les blancs contemporains de Chivite et de Bodegas Faustino ont complété les 12 entrées.

L'Argentine a également ajouté 12 vins à la sélection, dont sept rouges qui rehaussent la réputation du Malbec. Quatre blancs ont mis en évidence une gamme stylistique croissante, tandis que le producteur de la vallée d'Uco, Rutini, a fait preuve de diversité avec un Malbec, un Chardonnay et un vin effervescent de méthode traditionnelle. L'Uruguay a obtenu cinq places, le Brésil a été représenté par un assemblage blanc et le Chili a qualifié huit vins rouges.

Ailleurs en Europe, la France est en tête pour les vins pétillants et les rosés, tandis que l'Allemagne a impressionné avec trois Rieslings. Le producteur tchèque Gurdau a obtenu trois entrées avec un Riesling, un Grüner Veltliner et un Sekt. La Géorgie a ajouté deux cépages traditionnels, dont le seul vin orange, et la Grèce a contribué avec un vin blanc et un vin rouge.

Un porte-parole de la World's Best Sommeliers' Selection a déclaré : « Cette sélection reflète l'incroyable diversité du paysage viticole mondial : des classiques de renom aux nouveaux arrivants audacieux. Elle reste une référence de confiance pour les professionnels du secteur et nous sommes fiers de réunir les meilleurs sommeliers du monde pour définir l'avenir du vin ».

