WORLD'S BEST SOMMELIERS' SELECTION 2026 正式揭曉

意大利榮登精選榜單之首，共 20 款佳釀入選，包括 13 款紅酒。 內比奧羅大放異彩，共有四款巴羅洛和巴巴萊斯科入選；當代風格之作亦不遑多讓，包括 Clara Marcelli 的歌海娜酒，以及 Tenuta Del Paguro 的海底陳年梅鹿酒。

葡萄牙以 18 款佳釀緊隨其後，橫跨白酒、紅酒及加烈酒三大類別。 五款白酒盡顯葡萄牙本土品種的醇厚底蘊，八款紅酒則全都出自杜羅河產區。 三款砵酒及兩款馬德拉酒，再次確立葡萄牙在加烈酒領域的非凡地位。

美國共有 17 款葡萄酒躋身榜單之中，由加利福利亞州獨領風騷，包括六款紅酒和一款白酒，從索諾瑪的黑皮諾以至帕索羅布爾斯的赤霞珠。 德克薩斯州貢獻六款佳釀，而俄勒岡州的 Lingua Franca 更以莎當妮及黑皮諾獨佔四席。

西班牙則有七款紅酒上榜，分別來自斗羅河岸、里奧哈及普里奧拉托等產區。 兩款雪莉酒突顯加烈酒再度備受關注，Pere Ventura 的卡瓦酒則進一步鞏固西班牙在氣泡酒領域的優勢。 Chivite 及 Bodegas Faustino 的現代風範白酒，為西班牙 12 款入選佳釀再添臻品。

阿根廷同樣呈獻 12 款佳釀，七款紅酒尤其展現出馬爾貝克酒的卓著聲譽。 四款白酒顯示風格多樣化日益擴大，烏科谷名莊 Rutini 則以馬爾貝克、莎當妮及傳統氣泡酒盡展其博大精深的釀製工藝。 烏拉圭奪得五席，巴西以一款白酒混釀代表入選，智利則有八款紅酒獲得殊榮。

歐洲其他產區中，法國於氣泡酒及桃紅酒類別領先，德國則以三款雷司令酒表現亮眼。 捷克生產商 Gurdau 以一款雷司令酒、一款綠菲特麗娜酒及一款氣泡酒奪得三席。 格魯吉亞呈獻兩款傳統品種美酒，包括唯一的橙酒；希臘則以一白一紅兩款佳釀添彩。

World's Best Sommeliers' Selection 發言人表示：「本次精選體現全球葡萄酒版圖的非凡多元，包括備受推崇的經典傑作以至勇於創新的新銳之聲。 這份精選名單一直以來都是行內專業人士信賴的基準，我們很榮幸能匯聚全球頂尖侍酒師，共同為葡萄酒的未來發展作出定義。」

