ANNUNCIATA LA WORLD'S BEST SOMMELIERS' SELECTION 2026

LONDRA, 25 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- In una celebrazione globale dell'eccellenza enologica, i migliori sommelier provenienti da 17 paesi di sei continenti, hanno valutato la World's Best Sommeliers' Selection 2026. I membri della giuria, provenienti dalla rete di The World's 50 Best Restaurants e guidati da Kristell Monot, presidente della World's Best Sommeliers' Selection e capo sommelier del Mugaritz, hanno degustato una vasta gamma di vini per determinare una selezione di 115 vini provenienti da 16 paesi.

Per visualizzare la selezione finale, consultare qui.

L'Italia è in testa alla selezione con 20 vini, di cui 13 rossi. Il Nebbiolo ha brillato con quattro Barolo e Barbaresco, mentre tra gli stili più contemporanei spiccano il Grenache di Clara Marcelli e il Merlot invecchiato sui fondali marini della Tenuta Del Paguro.

Il Portogallo ha seguito con 18 vini tra bianchi, rossi e fortificati. Cinque vini bianchi hanno messo in luce la forza delle varietà autoctone portoghesi, mentre tutti e otto i rossi provenivano dal Douro. Tre Porto e due Madeira hanno ribadito la maestria del Portogallo nei vini fortificati.

Gli Stati Uniti hanno ottenuto 17 vini, guidati dalla California con sei rossi e un bianco, dal Pinot Noir di Sonoma ai Cabernet Sauvignon di Paso Robles. Il Texas ha contribuito con sei vini, mentre il Lingua Franca dell'Oregon si è aggiudicato quattro posizioni per lo Chardonnay ed il Pinot Noir.

La Spagna ha presentato sette vini rossi provenienti da regioni tra cui figurano Ribera del Duero, Rioja e Priorat. Due sherry hanno sottolineato il rinnovato interesse per i vini fortificati, mentre il Cava di Pere Ventura ha rafforzato la posizione della Spagna nel settore degli spumanti. I vini bianchi contemporanei di Chivite e Bodegas Faustino hanno completato le 12 proposte.

Anche l'Argentina ha contribuito con 12 vini, di cui sette rossi che sottolineano la reputazione del paese per il Malbec. Quattro bianchi hanno mostrato una crescente varietà stilistica, mentre il produttore della Valle di Uco Rutini ha dimostrato la sua ampiezza con un Malbec, uno Chardonnay e uno spumante metodo classico. L'Uruguay ha conquistato cinque posizioni, il Brasile è stato rappresentato da un unico blend bianco e il Cile si è aggiudicato otto vini rossi.

Nel resto d'Europa, la Francia ha dominato nella categoria degli spumanti e dei rosati, mentre la Germania si è distinta con tre Riesling. Il produttore ceco Gurdau ha ottenuto tre posizioni con un Riesling, un Grüner Veltliner e un Sekt. La Georgia ha aggiunto due monovitigni tradizionali, tra cui l'unico vino arancione, e la Grecia ha contribuito con un bianco e un rosso.

Un portavoce della World's Best Sommeliers' Selection commenta: "La selezione riflette l'incredibile diversità del panorama vinicolo mondiale, dai classici venerati alle nuove proposte audaci. La selezione rimane un punto di riferimento affidabile per i professionisti del settore e siamo orgogliosi di riunire i migliori sommelier del mondo per definire il futuro del vino".

