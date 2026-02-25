SE ANUNCIÓ LA SELECCIÓN DE WORLD'S BEST SOMMELIERS' SELECTION 2026

LONDRES, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- En una celebración mundial de la excelencia del vino, los principales sommeliers de 17 países en seis continentes sirvieron de jueces en la World's Best Sommeliers' Selection 2026. Los panelistas seleccionados de la red de The World's 50 Best Restaurants, liderados por Kristell Monot, presidente de World's Best Sommeliers' Selection y sommelier jefe en Mugaritz, degustaron una diversa variedad de vinos para determinar una selección de 115 vinos de 16 países.

Puede consultar la selección final aquí.

Italia encabezó la selección con 20 vinos, entre los cuales se encuentran 13 tintos. El Nebbiolo lbrilló con cuatro entradas de Barolo y Barbaresco, mientras que los estilos más contemporáneos incluyeron el Grenache de Clara Marcelli y el Merlot añejado en el fondo marino de Tenuta Del Paguro.

Portugal le siguió con 18 vinos en las categorías de vino blanco, tinto y fortificado. Cinco vinos blancos resaltaron la fuerza de las variedades autóctonas de Portugal, mientras que los ocho tintos procedían del Duero. Tres oportos y dos vinos de Madeira reafirmaron el dominio de Portugal en materia de vinos fortificados.

Estados Unidos logró seleccionar 17 vinos, encabezados por California con seis tintos y uno blanco, desde el Pinot Noir de Sonoma hasta el Cabernet Sauvignon de Paso Robles. Texas contribuyó con seis vinos, mientras que Lingua Franca de Oregon obtuvo cuatro lugares en Chardonnay y Pinot Noir.

España ofreció siete tintos de regiones como Ribera del Duero, Rioja y Priorat. Dos vinos de jerez destacaron el renovado interés por los vinos fortificados, mientras que el Cava de Pere Ventura reforzó la fortaleza de España en los estilos espumosos. Los blancos contemporáneos de Chivite y Bodegas Faustino completaron las 12 entradas.

Argentina también contribuyó con 12 vinos, y siete tintos destacaron la reputación de ese país con el Malbec. Cuatro blancos mostraron una creciente gama estilística, mientras que el productor del Valle de Uco, Rutini, demostró complejidad con un Malbec, Chardonnay y un vino espumoso de método tradicional. Uruguay obtuvo cinco lugares, Brasil estuvo representado por un solo blend blanco y Chile consiguió ocho vinos tintos.

En el resto de Europa, Francia lideró los vinos espumosos y rosados, mientras que Alemania impresionó con tres Riesling. El productor checo Gurdau obtuvo tres puestos con un Riesling, un Grüner Veltliner y un Sekt. Georgia añadió dos variedades tradicionales, incluido el único vino color ámbar, y Grecia contribuyó con uno blanco y uno tinto.

Un portavoz de World's Best Sommeliers' Selection comentó: "La selección refleja la increíble diversidad del panorama vitivinícola mundial, desde los clásicos venerados hasta las audaces voces nuevas. La selección sigue siendo un referente de confianza para los profesionales del sector hostelero y estamos orgullosos de reunir a los mejores sommeliers del mundo para definir el futuro del vino".

