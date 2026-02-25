ANUNCIADA A WORLD'S BEST SOMMELIERS' SELECTION 2026

25 fev, 2026, 13:00 GMT

LONDRES, 25 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Numa celebração global da excelência do vinho, escanções de renome de 17 países de seis continentes avaliaram a World's Best Sommeliers' Selection 2026. Os membros do júri, vindos da rede The World's 50 Best Restaurants, liderados por Kristell Monot, presidente da World's Best Sommeliers' Selection e escanção chefe do Mugaritz, provaram uma grande variedade de vinhos para escolher 115 vinhos de 16 países.

Para ver a seleção final, consulte aqui.

The third edition of the World's Best Sommeliers' Selection is revealed, celebrating wines judged by leading sommeliers from around the world.
A Itália liderou a seleção com 20 vinhos, incluindo 13 tintos. O Nebbiolo brilhou com quatro entradas de Barolo e Barbaresco, enquanto estilos mais contemporâneos incluíram o Grenache da Clara Marcelli e o Merlot envelhecido no fundo do mar da Tenuta Del Paguro.

Seguiu-se Portugal, com 18 vinhos nas categorias branco, tinto e fortificado. Cinco vinhos brancos destacaram a força das castas autóctones de Portugal, enquanto os oito tintos eram todos do Douro. Três vinhos do Porto e dois vinhos da Madeira mostraram que Portugal é o mestre dos vinhos fortificados.

Os EUA conseguiram 17 vinhos, liderados pela Califórnia com seis tintos e um branco, do Pinot Noir de Sonoma ao Cabernet Sauvignon de Paso Robles. O Texas contribuiu com seis vinhos, enquanto a Lingua Franca, do Oregon, conquistou quatro lugares com os seus Chardonnay e Pinot Noir.

Espanha trouxe sete tintos de regiões como Ribera del Duero, Rioja e Priorat. Dois xerez mostraram um interesse renovado nos vinhos fortificados, enquanto o Cava da Pere Ventura reforçou a força de Espanha nos estilos espumantes. Os brancos contemporâneos da Chivite e da Bodegas Faustino completaram as 12 entradas.

A Argentina também contribuiu com 12 vinhos, entre eles, sendo sete tintos, reforçando a reputação do país no que diz respeito ao Malbec. Quatro brancos mostraram uma variedade estilística crescente, enquanto o produtor Rutini, do Vale do Uco, mostrou diversidade com um Malbec, um Chardonnay e um vinho espumante feito pelo método tradicional. O Uruguai conquistou cinco lugares, o Brasil foi representado por um único blend branco e o Chile garantiu oito vinhos tintos.

No resto da Europa, a França liderou nas categorias de espumantes e rosés, enquanto a Alemanha impressionou com três Rieslings. O produtor checo Gurdau conquistou três posições com um Riesling, um Grüner Veltliner e um Sekt. A Geórgia acrescentou duas variedades tradicionais, incluindo o único vinho laranja, e a Grécia contribuiu com um branco e um tinto.

Um porta-voz da World's Best Sommeliers' Selection disse: "A seleção mostra a incrível diversidade do mundo do vinho global, de clássicos consagrados a novas vozes ousadas. A seleção continua a ser uma referência fiável para os profissionais do setor de bebidas e estamos orgulhosos de reunir os melhores sommeliers do mundo para definir o futuro do vinho."

