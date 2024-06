Xinhua Silk Road: A Seraphim lança novos módulos FV para aplicações em cenários completos na SNEC PV POWER EXPO 2024

PEQUIM, 23 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), um dos principais fabricantes de produtos solares do mundo, lançou uma série de novos módulos fotovoltaicos, como o módulo bifacial TOPCon e o módulo HJT 720W, na recém-concluída 17a. (2024) Conferência e Exposição Internacional de Energia Inteligente e Geração de Energia Solar Fotovoltaica da SNEC (SNEC PV POWER EXPO 2024).

Os novos produtos atraíram muita atenção dos participantes da exposição, que aconteceu em Xangai, no leste da China, de 13 a 15 de junho deste ano.

a foto mostra a Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim) na 17a. (2024) Conferência e Exposição Internacional de Energia Inteligente e Geração de Energia Solar Fotovoltaica da SNEC em Xangai, no leste da China, de 13 a 15 de junho de 2024. (Fornecida pela Seraphim) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Vale ressaltar que, entre os novos produtos com as tecnologias de células solares TOPCon e HJT, os módulos bifaciais HJT da série Hydra têm potência de 720W e eficiência de conversão energética de 23,18%, com uma taxa bifacial de 90% ± 5%. Esses módulos são indicados para estações de energia terrestre de grande escala, telhados industriais e comerciais e outros cenários de aplicação.

A série de módulos bifaciais Sable 620W TOPCon, outro novo produto exibido na exposição, tem uma eficiência de conversão energética de 22,95%. Ele é capaz de reduzir o efeito de ponto quente de forma eficaz e diminuir o risco de pontos quentes do módulo.

Ao mesmo tempo em que se dedica à inovação tecnológica e ao lançamento de novos produtos, a Seraphim também tem integrado o conceito ESG em todo o processo de inovação em P&D, gestão da qualidade, gestão da cadeia de suprimentos e fabricação inteligente, além de implementar ativamente a estratégia de carbono duplo.

Em um cenário no qual o setor fotovoltaico enfrenta uma pressão crescente, a Seraphim conta com seu profundo acervo de tecnologias e produtos para consolidar continuamente a competitividade no setor. No futuro, a Seraphim aprofundará sua estratégia corporativa de promover o desenvolvimento sustentável através da inovação tecnológica e trabalhará com parceiros upstream e downstream na cadeia de suprimentos para iniciar uma nova jornada de zero emissões líquidas de carbono, de acordo com Polaris Li, presidente da Seraphim.

Com as metas de carbono duplo apresentadas pelo governo chinês para atingir o pico das emissões de dióxido de carbono até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até 2060, o novo setor energético, liderado pela energia eólica e fotovoltaica, tornou-se um campo importante para a formação de novas forças produtivas de qualidade, implicando uma perspectiva brilhante.

A Seraphim vem crescendo continuamente há mais de dez anos, desde sua fundação. Com uma capacidade de produção global de 13GW, a empresa conseguiu que seus produtos fotovoltaicos fossem usados em mais de 120 países em todo o mundo.

