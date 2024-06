Xinhua Silk Road: Seraphim stellt auf der SNEC PV POWER EXPO 2024 neue PV-Module für Vollszenario-Anwendungen vor

PEKING, 23. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), ein weltweit führender Hersteller von Solarprodukten, stellte auf der kürzlich zu Ende gegangenen 17. SNEC International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition 2024 (SNEC PV POWER EXPO 2024) eine Reihe neuer PV-Module wie das bifaziale TOPCon-Modul und das HJT 720W-Modul vor.

Die neuen Produkte fanden bei den Besuchern der Messe, die vom 13. bis 15. Juni dieses Jahres im ostchinesischen Shanghai stattfand, große Beachtung.

Photo shows Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim) at the SNEC 17th (2024) International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition in east China's Shanghai, from June 13 to 15, 2024. (Provided by Seraphim)

Unter den neuen Produkten mit TOPCon- und HJT-Solarzellentechnologie haben die bifazialen HJT-Module der Hydra-Serie eine Leistung von 720 W und einen Energieumwandlungswirkungsgrad von 23,18 Prozent, bei einer bifazialen Rate von 90 Prozent ± 5 Prozent. Solche Module eignen sich für große Bodenkraftwerke, industrielle und gewerbliche Dächer und andere Anwendungsszenarien.

Die bifazialen Module der Serie Sable 620W TOPCon, eine weitere präsentierte Neuheit auf der Messe, haben einen Wirkungsgrad von 22,95 Prozent. Sie können den Hot-Spot-Effekt wirksam reduzieren und das Risiko von Hot Spots in den Modulen verringern.

Neben seinem Engagement für technologische Innovation und die Einführung neuer Produkte hat Seraphim auch das ESG-Konzept in den gesamten Prozess der FuE-Innovation, des Qualitätsmanagements, des Lieferkettenmanagements und der intelligenten Fertigung integriert und die Dual-Carbon-Strategie aktiv umgesetzt.

Angesichts des wachsenden Drucks auf die PV-Industrie setzt Seraphim auf seine umfassende Sammlung von Technologien und Produkten, um die Wettbewerbsfähigkeit in der Branche kontinuierlich zu stärken. Laut Polaris Li, dem Vorsitzenden von Seraphim, wird das Unternehmen in Zukunft seine nachhaltige Entwicklungsstrategie durch technologische Innovation forcieren und mit vor- und nachgelagerten Partnern zusammenarbeiten, um einen neuen Weg in Richtung Netto-Null-Emissionen einzuschlagen.

Unter der Vorgabe der von der chinesischen Regierung formulierten dualen Kohlenstoffziele, die Kohlendioxidemissionen bis 2030 zu erreichen und bis 2060 kohlenstoffneutral zu werden, ist die neue Energiewirtschaft, angeführt von Windenergie und Photovoltaik, zu einem wichtigen Bereich für die Formierung neuer hochwertiger Produktivkräfte geworden, was vielversprechende Perspektiven eröffnet.

Seraphim ist in den mehr als zehn Jahren seit seiner Gründung kontinuierlich gewachsen. Mit einer weltweiten Produktionskapazität von 13 GW hat das Unternehmen seine Photovoltaikprodukte in mehr als 120 Ländern der Welt eingesetzt.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/340741.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2444606/pic.jpg