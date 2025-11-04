Xinhua Silk Road: Declaração Global de Vinhos e Destilados Finos do Rio Chishui é emitida em Guizhou

PEQUIM, 4 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Declaração Global de Vinhos Finos e Destilados do Rio Chishui foi emitida durante o Fórum do Rio Chishui 2025, realizado recentemente na província de Guizhou, no sudoeste da China, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável de todo o setor de vinhos e bebidas alcoólicas.

A Declaração incentiva as empresas de vinho e bebidas alcoólicas a respeitar a natureza e proteger a ecologia, manter a qualidade e preservar a cultura, promover o consumo racional e saudável de álcool, e cumprir suas responsabilidades servindo à sociedade.

Também enfatiza a necessidade das empresas de vinho e bebidas alcoólicas buscar o fortalecimento tecnológico e o desenvolvimento integrado, promover a abertura, a inclusão e respeito mútuo uns dos outros, incentivar intercâmbios e aprendizado mútuo para a convivência e prosperidade comum.

A Declaração foi emitida em um momento em que o setor global de bebidas alcoólicas enfrenta desafios significativos devido à mudança de preferência dos consumidores liderada pela geração mais jovem, especialmente a geração Z, à aplicação de tecnologias digitais no processo tradicional de fabricação de bebidas alcoólicas, bem como as necessidades de se tornar global.

Com o tema "Entrelaçando Harmonia", o Fórum do Rio Chishui 2025 atraiu cerca de 400 participantes nacionais e estrangeiros, incluindo representantes de renomadas empresas de vinhos e bebidas alcoólicas e especialistas do setor, para trocar opiniões e visões para o desenvolvimento do setor global de bebidas alcoólicas. O fórum foi iniciado pelo Serviço de Informação Econômica da China e pela China Moutai.

