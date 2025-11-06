Xinhua Silk Road: Temporada de Cultura e Artes do Rio Yangtzé 2025 encerra-se em Yichang, no centro da China

PEQUIM, 6 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Temporada de Cultura e Artes do Rio Yangtzé 2025 foi encerrada na noite de 30 de outubro na cidade de Yichang, província de Hubei, no centro da China.

O evento reuniu profissionais do cinema, estudiosos da cultura e representantes de diversos setores de todo o país.

A Temporada de Cultura e Artes do Rio Yangtzé foi coorganizada pelo Governo Popular da Província de Hubei, pela Comissão de Recursos Hídricos de Changjiang do Ministério dos Recursos Hídricos e pela China Three Gorges Corporation.

Realizado de 12 de setembro a 30 de outubro, o evento cultural contou com 12 atividades principais, incluindo uma cerimônia de abertura intitulada "iluminando o Rio Yangtzé", uma semana de cinema chamada "imagens do Rio Yangtzé" e uma semana de comunicação online denominada "sons e visões do Rio Yangtzé".

A cerimônia de encerramento, realizada no Estádio do Centro Esportivo Olímpico de Yichang, destacou conquistas nas áreas de belas-artes, fotografia, música, teatro e literatura durante o festival.

Nos últimos anos, Yichang sediou eventos como o Festival Internacional de Turismo das Três Gargantas da China e a Conferência Global de Operadores de Turismo, promovendo o alcance internacional da cultura de Qu Yuan e de projetos de patrimônio cultural imaterial.

Nos últimos cinco anos, esses eventos atraíram participantes de mais de 100 países e regiões ao redor do mundo, ampliando a influência global das marcas culturais regionais.

