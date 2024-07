Xinhua Silk Road: A Shanghai Fashion Week lidera as tendências globais de moda e exibe estéticas orientais com influências mundiais: relatório

PEQUIM, 12 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Shanghai Fashion Week é classificada como a quinta entre as oito maiores fashion week globais em 2023, liderando as tendências da indústria da moda global e mostrando as estéticas orientais a públicos de todo o mundo com sua influência global, de acordo com o Global Fashion Industry Index - Fashion Week Vitality Index Report 2023 lançado em Shanghai em 6 de julho.

A foto mostra que Jiang Wei, chefe do Bureau de Xangai da Agência de Notícias Xinhua, Liu Min, vice-diretor da Comissão Municipal de Comércio de Xangai, Tong Jisheng, presidente da Orient International (Holding) Co., Ltd., Ji Shengjun, presidente da Orient International (Holding) Co., Ltd., e Yu Linwei, vice-chefe do Distrito de Xuhui, divulgaram em conjunto o Relatório do Índice Global da Indústria da Moda-Índice de Vitalidade da Semana da Moda 2023. (Fonte: Shangtex) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Em 2023, as Fashion Weeks de Paris e Milão ainda ocuparam o primeiro e segundo lugares com uma vantagem significativa, seguidas de perto pelas Fashion Weeks de Nova York e Londres. A Shanghai Fashion Week e a China International Fashion Week ficaram atrás delas, enquanto as Fashion Weeks de Tóquio e Seul ficaram atrás dessas, de acordo com o relatório.

As estatísticas mostram que em 2023, o número de marcas participando na Shanghai Fashion Week e na China International Fashion Week aumentaram em 36,6% e 61,4% respectivamente ano a ano, demonstrando o apelo da nova geração de designers da China.

Nos três indicadores de mídia online, pesquisa online e redes sociais, a Shanghai Fashion Week ficou em quarto lugar, quarto novamente e em terceiro, respectivamente. Aproveitando plataformas de vídeos curtos e redes sociais, as salas de transmissão ao vivo da Shanghai Fashion Week forneceram aos designers uma plataforma para exibição.

Em 2023, entre as oito maiores Fashion Weeks, as de Shanghai, China International e de Paris tiveram o maior número de designers, somando 38,2%, 20,6% e 19% respectivamente, o que ultrapassa bastante as outras Fashion Weeks.

Sob a tendência de crescimento de marca e preferências de estética do consumidor, um grande número de marcas de designers independentes surgiu na China e cada vez mais designers começarão seu próprio negócio no futuro.

O relatório mostra que com o aumento global de conteúdo gerado por inteligência artificial (AIGC), ele tem sido amplamente aplicado em lançamentos de novos produtos, em design de produto e em eventos de promoção da indústria da moda.

O relatório sugere que Shanghai crie mercados da moda interativos diversificados como lojas pop-up e oficinas criativas para o público e lance mais produtos e serviços de boa qualidade.

Em 2018, o Serviço de Informações Econômicas da China (CEIS) construiu um sistema de avaliação para a indústria global da moda. O sistema quantifica o valor de vitalidade dos oito exemplos de Fashion Weeks do mundo a partir de três dimensões, incluindo a agregação de elementos, comunicação de mídia e impacto na indústria.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/341067.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2459363/pic.jpg

FONTE Xinhua Silk Road